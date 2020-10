Was Amerikaner in Franken über die US-Wahl denken

Der Schwabacher Jim Albright sagt es frei heraus: Er hat bei der Briefwahl seine Stimme Joe Biden gegeben, dem Demokraten. Obwohl Albright seit Jahrzehnten in Franken lebt, lassen den 65-jährigen Texaner die Ereignisse in den USA nicht kalt.

US-Wahl raubt auch in Franken manchem den Schlaf

Gerade was der amtierende Präsident Donald Trump tut, regt Albright auf: aus dem Klimaschutzabkommen austreten, eine Mauer zu Mexiko bauen, die politischen und freundschaftlichen Beziehungen zu Deutschland beschädigen – Jim Albright findet Trump mehr als ungeeignet. Die jetzige Wahl sei für ihn so spannend, dass er nachts manchmal aufgewühlt aufwache.

"Ich bin seit langem sehr nervös wegen bestimmter politischer Ereignisse. Die Präsidentschaftswahl ist genau so ein Ding. Ich wache in der Nacht auf und ich denke: 'Boah…'" Jim Albright, Schwabacher mit US-Staatsbürgerschaft

Jim Albright kam vor fast 40 Jahren mit seiner Truppeneinheit der US-Army von Texas nach Fürth. Später wurde er Pressefotograf. Inzwischen lebt er in Schwabach. Den engen Bezug zu seinem Heimatland hat er bis heute nicht verloren.

Donald Trumps Amtszeit "katastrophal"

Auch Gayle Goldstick ist zugezogen. Sie lebt in Fürth und ist seit fast 30 Jahren in Deutschland. Ursprünglich stammt sie aus Los Angeles in Kalifornien. Goldstick ist Dozentin an der Universität Erlangen und lehrt dort Englisch und amerikanische Landeskunde. Auch sie hat bereits gewählt.

Die 62-Jährige empfand die Amtszeit von Trump als katastrophal, sagt sie. Umso wichtiger sei ihr die jetzige Präsidentschaftswahl.

"Diese Wahl ist sehr wichtig, denn wenn Joe Biden gewinnt – wovon ich fest ausgehe – gibt es eine Chance für eine Veränderung." Gayle Goldstick, Fürtherin mit US-Staatsbürgerschaft

Blick der Franken auf die USA hat sich nach vier Jahren verändert

Donald Trump habe bei vielen Menschen – auch in Franken – den Blick auf die USA verändert, hat Goldstick beobachtet. Seit Trumps Amtsantritt bemerke sie, dass Deutsche anders auf sie und ihr Heimatland reagieren. Immer wieder werde sie auf den Präsidenten angesprochen und bemitleidet.

"Ich habe es als Amerikanerin immer genossen im Ausland zu leben. Die Reaktionen waren: 'Oh du bist Amerikanerin'. Die Menschen waren sehr freundlich. Jetzt haben Sie aber nur noch Mitleid und sagen: 'Es tut mir leid, dass du dich mit Trump rumärgern musst.'" Gayle Goldstick, Fürtherin mit US-Staatsbürgerschaft

Einige US-Bürger in Franken hoffen auf Biden

Aktuellen Umfragen zufolge sieht das Rennen zwischen Trump und Biden knapp aus. Die fränkischen US-Bürger Gayle Goldstick und Jim Albright gehören zu denen, die sich nicht vorstellen können, dass Trump wiedergewählt wird. Die Leute hätten Trump und seine Show satt, meint Goldstick. Sie zeigt sich überzeugt, dass Joe Biden die Wahl gewinnen wird.

Jim Albright ist sich da nicht so sicher. Er findet allerdings, Trumps Herausforderer habe "sehr gute Karten". Außerdem würden die Menschen nach vier Jahren Trump-Regierung wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Das stimme ihn bei der Wahl optimistisch, dass die Demokraten mit Biden an der Spitze am Ende eben doch gewinnen könnten.

Sorge, dass Trump trotz Niederlage bleiben könnte

Doch was, wenn Trump trotz einer Niederlage nicht gehen will? Diese Frage bereitet dem Schwabacher US-Amerikaner Sorgen. Er befürchtet dann einen "Kampf" und ein "Durcheinander", das Trump in den USA stiften würde.

"Ich denke, er wird auf jeden Fall sein Bestes geben, um alles durcheinander zu bringen. Sein Mittelname ist Donald 'Chaos' Trump. Das wird er bei dieser Wahl auch machen. In seinem Kopf ist er der geborene Gewinner. Er kann einfach nicht verlieren." Jim Albright, Schwabacher mit US-Staatsbürgerschaft

Doch Albright hofft, dass es anders kommt. Er wünscht sich, dass die USA wieder zu demokratischer Stärke zurückfinden.