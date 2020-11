US-Wahl in Oberbayern: Nur eine Stunde Schlaf in Wahlnacht

Dorian Dowdy wohnt schon seit über 50 Jahren in München. 1967 kam er mit seinen Eltern aus Boston in die Stadt. In der Wahlnacht habe er nur eine Stunde geschlafen, sagt er. "Um fünf Uhr bin ich dann kurz schlafen gegangen. Da war ja abzusehen, dass es erstmal kein eindeutiges Ergebnis gibt." Er hofft noch auf den Sieg von Joe Biden, denn er selbst ist auch Demokrat. Seine Freunde hätten ihm am Morgen nach der Wahl schon Beileidsbekundungen geschickt. Mit so einem knappen Ergebnis haben er und seine Freunde nicht gerechnet.