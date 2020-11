US-Wahl in Franken: Schlaflose Nächte wegen Donald Trump

Vor rund 30 Jahren kam Jim Albright als US-Soldat nach Franken. Doch schon lange arbeitet er als Pressefotograf für eine Zeitung. Wer in den nächsten vier Jahren Präsident der USA sein wird, ist für ihn deshalb nicht weniger wichtig.

US-Präsidentschaftswahl ist allgegenwärtig

Schon vor drei Monaten haben wir den gebürtigen Texaner in seinem Zuhause besucht. Allgegenwärtiges Thema: Die US-Präsidentschaftswahl am 4. November. Zwei bis drei Stunden täglich liest und informiert sich der 62-Jährige über die neuesten Entwicklungen. Die Ungewissheit, ob Trump wieder durchkomme, lasse ihn schlecht schlafen, sagte er uns damals. Jetzt, kurz vor der Wahl hat sich an seiner Meinung nicht viel verändert. Jim Albright positioniert sich deutlich:

"Es geht um eine vernünftige Zukunft für Amerika und die Welt und kommt durch einen neuen Präsidenten. Wir haben so viele Baustellen auf der Welt, ob das Nordkorea, die Menschenrechte, Covid-19 oder der Klimawandel ist. Diesen Sachen ist Donald Trump einfach nicht gewachsen." Jim Albright

US-Soldaten bleiben stumm

Einige Jahre schrieb Jim Albright noch als Journalist für die US-Armee, bevor der Wechsel zu den deutschen Medien kam. Immer wieder führt ihn sein Beruf aber zurück in die Kaserne. Von Seiten des Militärs erfährt der 62-Jährige zur anstehenden Wahl aber nichts Konkretes.

"Die Amerikaner, die hier für die US-Armee arbeiten, die lassen fast nichts raus über ihre Gefühle über die Wahl. Sie wissen, dass ich von der Presse bin." Jim Albright.

Es bleibt also spannend, wie die Amerikaner hier in Mittelfranken und in den USA stimmen werden. Und welche Pläne hat Jim Albright für die Wahlnacht in Ansbach? Er will den Abend gemütlich zu Hause vor dem Fernseher verbringen und hofft, dass sein Wunsch für Amerika wahr wird.