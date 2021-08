Truppenübungsplatz Grafenwöhr bereitet sich auf Evakuierte vor

Der US-Truppenstützpunkt in Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab bereitet sich auf Evakuierte aus Afghanistan vor. Zelte und Verpflegungspakete auf dem Standort in der Oberpfalz sollen den Militärflugplatz Ramstein bei Bedarf unterstützen, so ein Sprecher der US-Armee zum BR. Wann Evakuierte nach Grafenwöhr geflogen werden und wie lange sie dort bleiben sollen, sei unklar.

28.000 Soldaten und Ortskräfte bereits ausgeflogen

Aktuell habe der Stützpunkt aber noch keine Personen aufgenommen. Nach Angaben des US-Präsidenten Joe Biden konnten seit Beginn der Operation am 14. August rund 28.000 Soldaten und afghanische Ortskräfte ausgeflogen werden, 11.000 davon allein an diesem Wochenende.

Evakuierungsflüge werden verlängert

Am Flughafen Kabul warten jedoch Zehntausende weitere Menschen. Biden sagte, möglicherweise würden die Evakuierungsflüge über den 31. August hinaus verlängert, den er als Enddatum für den Abzug der US-Truppen genannt hatte.

Heute Morgen hatten Unbekannte den Flughafen Kabul angegriffen. An dem Abwehrgefecht war neben der US-Armee auch die Bundeswehr beteiligt.