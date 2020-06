US-Truppenabzug: Bürgermeister in der Region sind zuversichtlich

Trotz der neuen Berichte über einen möglichen Abzug von US-Truppen aus Deutschland geben sich die Bürgermeister rund um den US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) in der Oberpfalz gelassen. Sie sehen Hinweise, dass der größte Stützpunkt der US-Armee in Europa in seiner Substanz nicht gefährdet ist.

"Kronjuwelen der US-Armee"

Militärexperten hätten immer wieder auf die wichtige strategische Rolle des US-Truppenübungsplatzes Grafenwöhr verwiesen, sagt der Vilsecker Bürgermeister Hans Martin Schärtl (unabhängig).

"US-Generäle bezeichnen den Truppenübungsplatz Grafenwöhr als die Kronjuwelen der US-Armee. Deshalb bin ich zuversichtlich." Hans Martin Schärtl

Auch der Bürgermeister von Grafenwöhr, Edgar Knobloch (CSU), hofft, dass der angekündigte Abzug von US-Truppen aus Deutschland den Standort Grafenwöhr nicht betreffen wird. Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr sei der modernste weltweit, die USA hätten hier zuletzt noch viel Geld investiert, sagte Knobloch dem Onlinedienst "Onetz".

Bisher 15.000 US-Soldaten in der Oberpfalz

An den Oberpfälzer Standorten der US-Armee in Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels sind Schärtl zufolge aktuell 15.000 US-Soldaten stationiert, zusätzlich lebt etwa die gleiche Anzahl an Familienangehörigen in der Region. Ein Trupppenabzug aus der Oberpfalz hätte aber auch für den regionalen Arbeitsmarkt Folgen. Die US-Armee beschäftigt alleine auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr mehr als zweieinhalb Tausend deutsche Arbeitnehmer.

Ein Drittel aller Soldaten soll abrücken

Am Freitag hatten US-Medien berichtet, der amerikanische Präsident Donald Trump plane einen massiven Truppenabbau in Deutschland. Demnach sollen 9.500 der derzeit rund 35.000 hier stationierten US-Soldaten abgezogen werden. Außerdem solle künftig eine Obergrenze von maximal 25.000 US-Soldaten in Deutschland.

