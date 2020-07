US-Truppenabzug auch in Bayern? Trump-Regierung will sich äußern

Die US-Regierung wird heute voraussichtlich Einzelheiten zum geplanten Abzug eines Teils ihrer Truppen aus Deutschland bekanntgeben. Erwartet wird, dass sich Verteidigungsminister Esper zur Stationierung von US-Soldaten äußert.

Reduzierung um 10.000 Soldaten

Präsident Donald Trump hatte die Reduzierung von fast 35.000 auf 25.000 Soldaten im Juni angekündigt und sie mit den aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet. Allein auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz sind derzeit rund 13.000 Soldaten stationiert. Etwa 3.300 Deutsche beschäftigt die US-Armee hier als zivile Mitarbeiter.

Zuversicht am Standort Grafenwöhr

Obwohl ein großer Teil der Wirtschaft am Truppenübungsplatz hängt, zeigte man sich in Grafenwöhr aber bislang nicht beunruhigt über die Abzugspläne. Grafenwöhrs Bürgermeister Edgar Knobloch (CSU) sagte nach Bekanntwerden der Pläne, dass die US-Armee in den vergangenen zehn Jahren "Milliarden" in den Truppenübungsplatz investiert habe. Er sei der weltweit modernste und einer der größten Übungsplätze der US-Armee überhaupt.

Scheitern Trumps Abzugspläne noch?

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, hofft darauf, dass Trumps Pläne für einen Abzug der Truppen aus Deutschland noch scheitern. Der CDU-Politiker sagte, die Pläne ergäben auch geopolitisch für die USA keinen Sinn.