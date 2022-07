US-Stützpunkt in Illesheim als Drehkreuz für ganz Europa

Mitten im Ort Illesheim im Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim liegt ein Militär-Stützpunkt der US-Armee. Rund 1.000 Soldaten der Hubschrauber-Einheit 1. ACB (Avitation Combat Brigade) trainieren hier im Rotationsprinzip immer für neun Monate. Dann werden sie weiterverlegt, zur Zeit meistens an die Ostflanke der NATO nach Polen, Rumänien oder ins Baltikum. Der Stützpunkt, der zu der US-Garnison Ansbach gehört, hat mit dem Ukraine-Krieg nochmal an Bedeutung gewonnen.

Drehscheibe für die NATO

Illesheim und auch die Stützpunkte bei Ansbach sind wegen ihrer strategisch günstigen Lage eine wichtige Drehscheibe für die gesamte NATO sagte Peter Mock, Verbindungsoffizier der US-Streitkräfte für Bayern und Sachsen, bei einem Rundgang für Bundestagsabgeordnete über den US-Stützpunkt in Illesheim: "Hier sind wir ziemlich genau in der Mitte." Die eigentliche Heimat des 1.ACB ist Fort Hood in Texas, doch von Illesheim und Ansbach-Katterbach aus könnten die Einheiten sehr viel schneller weiterverteilt werden in Richtung Osteuropa und auch Afrika, so der Verbindungsoffizier.