US-Präsident Biden spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Als erster US-Präsident wird Joe Biden in der kommenden Woche an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Es ist das erste Mal, dass ein amtierender US-Präsident bei der weltweit wichtigsten Konferenz für Sicherheitsfragen vertreten sein wird. Sie findet Corona bedingt Ende kommender Woche verkürzt und in rein virtueller Form statt.

US-Präsident Biden wird aus Washington zugeschaltet. Er wird voraussichtlich eine Grundsatzrede zum transatlantischen Verhältnis halten und sich im Anschluss daran möglicherweise einer Diskussion stellen. Für Konferenzleiter Ischinger hat Bidens Zusage Symbolwert. Die Tatsache, dass der US-Präsident seine erste Rede an die Adresse der Europäer ausgerechnet bei der Münchner Sicherheitskonferenz hält, sei auch ein Ausdruck der gewachsenen Erwartungshaltung an Deutschland, mehr Führungsverantwortung zu übernehmen.

Sicherheitskonferenz wird nur wenige Stunden dauern

Das weltweit bedeutendste Expertentreffen zur Sicherheitspolitik sollte eigentlich zwischen 19. und 21. Februar im Hotel Bayerischer Hof in München stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wird daraus nun eine Online-Veranstaltung, zu der sich die Teilnehmer per Video zuschalten. Sie wird auch nur wenige Stunden dauern. Neben Biden werden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, UN-Generalsekretär António Guterres und der US-Klimabeauftragte John Kerry als Redner erwartet. Ob Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnimmt, blieb zunächst unklar.

Ischinger hält aber weiter an den Plänen fest, später im Jahr eine Sicherheitskonferenz mit physischer Teilnahme in München auszurichten. Er hofft darauf, dass Biden vielleicht auch daran teilnehmen kann. "Wenn wir sie so legen können, dass sie mit einer anderen Verpflichtung des amerikanischen Präsidenten in Europa zusammenfällt, dann kann ich mir das schon vorstellen", sagte Ischinger der dpa.