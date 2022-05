US-Militärübung in Oberpfalz - Ziel: bessere NATO-Kooperation

Das Ziel der wiederkehrenden Übung ist es, die Zusammenarbeit mit den NATO-Partnern zu verbessern. Von der US-Army nehmen dieses Mal die Soldaten der 1. Panzerbrigade und 3. Infanteriedivision teil. Für Lieutenant Colonel Andrew Marsh ist diese Art des Trainings sehr wertvoll: "Wir bekommen so eine Gelegenheit nicht oft. Die Chance, mit den Belgiern, Italienern, Litauern, Griechen und Mazedoniern zu trainieren ist ein Geschenk und etwas sehr Besonderes."

Oberpfalz neues Terrain für viele US-Soldaten

Gerade für viele US-Soldaten ist es eine neue Erfahrung. Viele von ihnen kennen den Einsatz in einem bewaldeten und bergigen Gebiet nicht, so Marsh weiter. "Hierher zu kommen und zu lernen, wie man in diesem Gelände kämpft, zu lernen, was unsere multinationalen Partner bereits wissen: Das ist eine unschätzbare Erfahrung."

Szenarien werden geübt und analysiert

Der Truppenübungsplatz in Hohenfels biete dafür die nötigen Bedingungen und sei darum zur Ausbildung der Streitkräfte wichtig, so ein Sprecher der US-Army. Auf den gegenseitigen Austausch und die Arbeit miteinander werde hier sehr viel Wert gelegt. Derzeit laufen noch die Vorbereitungen bevor dann ab Dienstag der Gefechtsfall simuliert wird. Dabei werden verschiedene Verteidigungs- und Angriffsszenarien geübt und anschließend analysiert. Die Übung dauert bis 19. Juni.

Wie heute zudem bekannt geworden ist, will die US Army im Juni bei einer weiteren Übung erstmals autonome Militärfahrzeuge testen.