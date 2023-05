US-Militär unterstützt: Nürnberger Bahnhof soll sicherer werden

Der Nürnberger Hauptbahnhof soll sicherer werden. Dafür hat die Stadt ein Bündel von Maßnahmen angekündigt. Gemeinsame Streifen von Landes- und Bundespolizei sollen wieder mehr eingesetzt und am Wochenende auch durch die Militärpolizei der amerikanischen Streitkräfte verstärkt werden. Auch die Deutsche Bahn (DB) setzt mehr Sicherheitskräfte ein.

Runder Tisch zur Sicherheitssituation in Nürnberg

Die Maßnahmen wurden bei einem Spitzengespräch zwischen Stadt Nürnberg, Bundes- und Landespolizei, DB und Stadtreklame vereinbart, zu dem der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) aufgrund zuletzt deutlich gestiegener Delikt-Zahlen eingeladen hatte. "Die Zahlen für 2022 aus der Kriminalitätsstatistik der Bundespolizei, die mit der Deutschen Bahn für die Sicherheit im Nürnberger Hauptbahnhof zuständig ist, haben mich bewogen, alle an einen Tisch zu holen."

Auch US-Militär patrouilliert am Bahnhof

Wegen eines Vorfalls mit US-Militärangehörigen, die in Grafenwöhr stationiert sind, hat die US-Militärpolizei ihre vorübergehende Unterstützung angeboten. Bei dem Vorfall hatten US-Soldaten nach einem Diskothekenbesuch einen Bundespolizisten verletzt, als dieser einen Streit zwischen ihnen schlichten wollte.

Der Pressesprecher des 7th Army Training Command Grafenwoehr, André Potzler, sagte bei dem Treffen: "Die Angehörigen der US-Streitkräfte und ihre Familien wissen die Gastfreundschaft in der Region sehr zu schätzen und kommen seit Jahrzehnten gerne nach Nürnberg. Als es vor einigen Wochen zu einem Zwischenfall mit US-Militärangehörigen kam, reagierte Brigadegeneral Joseph Hilbert sofort. [...] In Absprache mit den deutschen Behörden ordnete er eine Bestreifung des Hauptbahnhofs durch US-Militärpolizei zur Unterstützung der deutschen Sicherheitskräfte an."

Alleinstellungsmerkmale für den Nürnberger Hauptbahnhof

Mehr Präsenz von Sicherheitskräften könne das Sicherheitsgefühl am Bahnhof verbessern, sagte die Leiterin des Bahnhofsmanagement Nürnberg, Claudia Gremer. In dem Spitzengespräch mit dem Oberbürgermeister sei deutlich geworden, dass es für die hohen Delikt-Zahlen im Nürnberger Hauptbahnhof ein ganzes Bündel an Ursachen gibt, die so auf andere Bahnhöfe nicht zuträfen.

Zum einen sei der Nürnberger Hauptbahnhof mit den Verbindungen zum öffentlichen Personennahverkehr die zentrale Mobilitätsdrehscheibe für ganz Nordbayern. In anderen Städten gebe es oft mehrere Bahnhöfe.

Zudem sei der Hauptbahnhof Ausgangs- und Endpunkt für Disko-Besuche junger Menschen aus der gesamten Metropolregion vor allem am Wochenende mit einer großen Diskothek direkt im Hauptbahnhof. Außerdem gebe es hier auch die Möglichkeit, sich rund um die Uhr zu verpflegen und sich in der kalten Jahreszeit im Warmen aufzuhalten.

Weitere Sicherheitsmaßnahmen

Durch häufigere Reinigung und eine bessere Beleuchtung soll auch die Aufenthaltsqualität in den Zwischengeschossen verbessert werden. Die Videoüberwachung soll durch weitere Kameras optimiert werden. Das Alkoholverbot habe sich aus Sicht aller Beteiligter bewährt. Dennoch werde die Mehrzahl der Delikte am Hauptbahnhof nach wie vor unter Alkoholeinfluss begangen, stellte die Polizei fest.