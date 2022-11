US-Armee stationiert 400 weitere Soldaten in Ansbach

Die PFAS-Sanierung geht voran und im nächsten Jahr sollen mehr als 400 weitere Soldatinnen und Soldaten in der Barton Kaserne stationiert werden – das waren die wichtigsten Punkte beim Pressegesprächs in der US-Kaserne Bismarck in Ansbach-Katterbach mit Standortkommandeur Oberst Aaron Dixon.

Mehr als 400 weitere Soldaten kommen nach Ansbach

Erst im April war das V Corps – das "V" steht für Victory und für das fünfte Korps der Army – zur Stärkung der Nato-Ostflanke nach Ansbach gekommen. Im September wurden es wieder abgezogen und nach Polen in das V Corps Hauptquartier versetzt. Jetzt wurden die neuen Stationierungspläne vorgestellt. Bis Juni 2023 sollen mehr als 100 Soldatinnen und Soldaten der 7. Pionierbrigade, die zuvor in Rhein-Main bei Frankfurt stationiert waren, nach Ansbach verlegt werden. Mehr als 300 weitere Soldatinnen und Soldaten einer Einheit der Luftabwehr sollen bis Oktober 2023 folgen. Diese bilden das 1. Bataillon des 57. Luftabwehrartillerieregiments. Damit werden - zusammen mit ihren Familienangehörigen - weitere 1.000 Amerikanerinnen und Amerikaner nach Ansbach ziehen. Aktuell sind es über 5.000.

PFAS-Sanierungsgutachten kommt bald

Beim Thema PFAS, also per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, die durch giftigen Löschschaum bei Feuerwehrübungen in den Boden gelangten, gehe man phasenweise vor, erklärte Oberst Dixon. In einer Pilotstation werden auf dem Kasernengelände aktuell Filtermethoden getestet, ein umfangreiches Gutachten mit Sanierungsmaßnahmen soll Anfang 2023 kommen. Dieses Gutachten wird von der Stadt Ansbach und dem Wasserwirtschaftsamt schon lange erwartet. Von Seiten der Stadt kann man nämlich erst mit Sanierungen außerhalb der Kaserne beginnen, wenn der Herd des Gifts beseitigt wurde.

Army sucht Zivilbeschäftige

Die US-Armee nutzte das Pressegespräch auch, um Werbung für neue Zivilbeschäftigte zu machen. Es würden Mitarbeitende in sämtlichen Bereichen gesucht, warb Oberst Aaron Dixon. Es gäbe offene Stellen für zum Beispiel Feuerwehrleute oder Techniker, aber auch Ausbildungsplätze und Studentenpraktika. Sogar ein duales Studium für Bauingenieure sei in der Kaserne möglich.

Große Investitionen geplant

In den nächsten zehn Jahren hat die US-Army Investitionen in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar in Ansbach geplant. Darunter sind unter anderem Aufrüstungen im Bereich Energieinfrastruktur – ab Januar sollen zehn Prozent der Energie in der Kaserne eingespart werden. Alle Investitionen haben auch einen großen Einfluss auf die Wirtschaft der Stadt, so Standortkommandeur Aaron Dixon. Das wiederum freut auch Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) in Bezug auf den angeschlagenen Ansbacher Haushalt.