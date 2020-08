US-Kaserne Katterbach bemüht sich Fluglärm gering zu halten

Die US-Armee bemüht sich, den Fluglärm in und um Katterbach (Lkr. Ansbach) gering zu halten. Das war eine der zentralen Aussagen beim heutigen Medientag der US-Armee. Transparenz und Informationen seien wichtig, daher habe US-Kommandeur John Broam zu diesem Medientag eingeladen. Zunächst ging es um die Wichtigkeit der Flugübungen für den Standort.

Piloten müssen viele Flüge absolvieren

Die 12. Flugbrigade müsse allzeit bereit für Einsätze in ganz Europa sein und gehe damit auch ihrem Auftrag als Nato-Bündnispartner nach. Ein Pilot müsse daher in einem halben Jahr ein bestimmtes Flugstundenkontingent erfüllen, um die komplexen Maschinen fliegen zu können. 20 Prozent dieser mindestens 45 bis 70 Stunden müssten darüber hinaus bei völliger Dunkelheit erfolgen, da verschiedene Flugbedingungen geübt werden müssten, so Broam weiter. Daher gibt es auch das Sommernachtflugprogramm, das seit Mitte Mai und noch bis Ende des Monats läuft.

Nach Lärm-Beschwerden wurde Flughöhe angepasst

Beschwerden zur Lärmbelästigung nimmt der Kommandant sehr ernst. Diese werden vor Ort ausgewertet und waren auch die Grundlage der Verbesserungen der Flugrouten. So halte man inzwischen mehr Abstand zu Ortschaften, außerdem wurde die Flughöhe von 700 auf 1000 Fuß, also von rund 210 auf rund 300 Meter erhöht. Im Oktober 2019 startete die Überarbeitung der Tiefflugrouten, die sechs Monate in Anspruch nahm. Nach diesen alten Flugplänen wurde über 20 Jahre lang geflogen. Sie mussten aber aufgrund der Veränderungen in den Infrastruktur überarbeitet werden.

Lärm nervt Bürger bundesweit

Zum Thema Fluglärmbelästigung war auch Oberstleutnant Walter Ludwig vom Luftfahrtamt der Bundeswehr anwesend. Dies ist die offizielle Beschwerdestelle bei Fluglärmbelästigung. Das Luftfahrtamt ist unter anderem zuständig für die Einhaltung des militärischen Flugbetriebs. Ludwig bestätigte, dass die Beschwerden deutschlandweit in diesem Jahr gestiegen sind, jedoch nicht die Anzahl der Militärflüge. Als Grund nennt er beispielsweise, dass sich vermehrt Bürgerinitiativen gegen Fluglärm bilden und die Menschen allgemein während der Pandemie mehr Zeit zuhause verbringen und damit achtsamer seien. Neues zu etwaigen Abzugsplänen der US-Truppen in Katterbach konnte beim Medientag nicht gesagt werden.

Bürgerinitiative kämpft gegen Fluglärm

Seit mehreren Jahren spricht sich die Bürgerinitiative "Etz langt’s" gegen die Nachtflüge der US-Armee aus. Sie kritisierte in der Vergangenheit, dass diese trotz aktueller Coronamaßnahmen stattfinden. Im vergangenen Jahr musste ein US-Kampfhubschrauber im Landkreis Ansbach nahe eines Wohngebietes notlanden, weil die Besatzung bei einer Nachtflugübung eine Hochspannungsleitung übersehen und durchtrennt hatte.