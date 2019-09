US-Kampfhubschrauber kappt anscheinend von sich aus Stromleitung

Gestern Abend hat ein US-Kampfhubschrauber die Stromleitung im Gebiet der Gemeinde Windelsbach, im Landkreis Ansbach, gekappt.

Der US-Hubschrauber sei mit zwei Piloten besetzt gewesen. Sie blieben unverletzt. Nach Augenzeugenaussagen gab es einen lauten Knall, dann sei der Hubschrauber getaumelt und auf dem Boden aufgeschlagen. Der Frontbereich des US-Kampfhubschraubers sei dadurch beschädigt worden. Bei der Stromleitung handelt es sich um eine 110-kV-Leitung. Sie sei durchtrennt worden, so Annemarie Endner von der Main-Donau-Netzgesellschaft. Entstanden sei ein "ordentlicher" Schaden.

Seile anscheinend von Apache-Besatzung gekappt

Nach ersten Einschätzungen der Main-Donau-Netzgesellschaft habe die zweiköpfige Mannschaft die Seile von sich aus gekappt. Diese Notfallmaßnahme sei nicht selten in Deutschland und käme immer wieder vor, so Annemarie Endner von der N-Ergie AG. Noch gestern Abend wurde eine Spezialfirma für die Reparatur von Hochspannungsleitungen angefordert. In keinem Fall sei die Stromversorgung der Bevölkerung in diesem Gebiet gefährdet gewesen, so Endner weiter. Da die Leitung über die A7 in Richtung Colmberg führt, habe die Autobahn aus Vorsichtsgründen gesperrt werden müssen. Derzeit arbeitet die Spezialfirma an der Reparatur der 110-kV-Leitung und der Überprüfung der Masten. Die Statik müsse geprüft werden. Weitere Auskünfte erteilt die Polizei Mittelfranken nicht.

US-Militär hat Leitung übernommen

Derzeit werde die Zuständigkeit abgeklärt, heißt es von der zuständigen Pressestelle. Durch Einheiten der Militärpolizei und der Feldjäger wurde die Absturzstelle als militärische Sperrzone erklärt und weiträumig abgesperrt. Die weiteren Sicherung- und Bergungsmaßnahmen werden ebenfalls durch die US- Streitkräfte koordiniert.

Verkehr ist von Reparaturarbeiten betroffen

Die A7 Ulm – Würzburg ist zwischen Rothenburg ob der Tauber und Bad Windsheim in beiden Richtungen derzeit gesperrt, weil die Stromtrasse repariert werden muss. Immer wieder staut sich in diesem Bereich kurzfristig der Verkehr. Die Sperrung sei eine Vorsichtsmaßnahme, so die Main-Donau-Netzgesellschaft. Leider sei noch nicht absehbar, wann die Sperrung aufgehoben werden könne.

"Am Dienstag, 24. September 2019 kam es um 20:49 Uhr zu einem Spannungseinbruch von wenigen Millisekunden im 110-kV-Hochspannungs-Stromnetz. Bemerkbar war ein kurzes Lichtflackern. Die Stromversorgung in Westmittelfranken ist sichergestellt." Main-Donau-Netzgesellschaft

Johannes Hofmann, Feuerwehr Landkreis Ansbach, war einer der ersten am Unglücksort. Ihn machte nicht so sehr die Stromleitung Sorgen, sondern der Kampfhubschrauber. Für Hofmann stand damit im Vordergrund, ob der Apache Bewaffnung an Bord hat. Nach Abklärung mit der Besatzung gab es Entwarnung.

Anwohner kennen das Problem

Jürgen Weidmann ist Anwohner im Dorf Linden und beobachtete aus 150 Metern Entfernung das Geschehen. Nach einem großen Knall ging er erst von einem Motorschaden des Hubschraubers aus, denn das sei nicht unüblich. Linden befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Übungsgebiet der US-Armee. Der Hubschrauber musste notlanden. Jürgen Weidmann hat schon öfters beobachtet, wie US-Kampfgeräte versuchten, unter der Hochspannungsleitung durchzufliegen.

Offiziell sei ihm durch eine Vertreterin der US-Armee auch bestätigt worden, dass das Gelände bei Linden ein Übungsgebiet für Hubschrauber sei. Schon mehrmals habe er sich deshalb bei den zuständigen Stellen beschwert. In unmittelbarer Nähe zum Ort würden immer wieder Senkrechtsstarts geübt, gefährliche Manöver geprobt, so Weidmann.

"Heute haben wir das Ergebnis, nämlich den ersten Absturz hier. Wenn hier ein verantwortlicher Politiker wohnen würde, dann würde er das schnell beenden." Jürgen Weidmann, Bewohner in Linden

Jürgen Weidmann fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. Die Deutschen hätten keine Weisungsbefugnis gegenüber den Amerikanern und dort werde dies nur als Zwischenfall verbucht, so Weidmann.