US-Hubschrauber-Übungen in Westmittelfranken angekündigt

Vor allem die mittelfränkischen Gemeinden Markt Erlbach, Gallmersgarten und Uffenheim werden von den US-Hubschrauber-Übungen betroffen sein. Dabei soll es auch zu Nachtlandungen kommen.

Entschädigungsansprüche an Gemeinde weiterleiten

Demnach sollen die Übungen den gesamten Dezember andauern. Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.

Entschädigungsansprüche für Flur- und Forstschäden, für Schäden an privaten Straßen und Wegen sowie für sonstige Schäden sind umgehend, jedoch spätestens innerhalb eines Monats nach Beendigung der Übung schriftlich bei der Gemeinde anzumelden, so das Landratsamt.

Ärger über US-Übungen

In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik aus der fränkischen Bevölkerung an den Übungsmanövern der US-Armee in der Region. Besonders die Nachtflüge mit US-Kampfhubschraubern sorgten zuletzt für Unmut.

Im vergangenen Jahr hatte die Notlandung eines Helikopters im Landkreis Ansbach in unmittelbarer Nähe einer Wohnsiedlung die Diskussion um die Übungen der US-Truppen in Franken erneut entfacht.