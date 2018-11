US-Gericht sucht mit Zeitungsanzeige nach Erben in Regensburg

Offenbar ist die verstorbene Uta S. Dorfner aus Rochester im US-Bundesstaat New York kinderlos geblieben. Und auch sonst scheint es keine Blutsverwandten in den USA mehr zu geben. Daher sucht das Gericht dort nach Verwandten, wo Uta Dorfner zu Beginn ihres Lebens gewohnt hat: In Regensburg. Doch mögliche Erben sollten sich nicht zu viel Hoffnung machen.

Neben ihren Eltern in Rochester, NY begraben

Ein kleines, weißes Holzhaus, in der Einfahrt stehen zwei große Pick-Ups und am Briefkasten weht die amerikanische Flagge im Wind. Es ist ein typisch amerikanisches Bild, das sich einem bietet, wenn er den letzten Wohnsitz von Uta Dorfner in einer einschlägigen Kartensuchmaschine eingibt. Die Suche führt uns in die amerikanische Kleinstadt Rochester, Bundesstaat New York, USA. Das Internet verrät uns auch: Hier hat Uta Dorfner gelebt, hier ist sie mit 66-Jahren gestorben und auf dem großen Friedhof neben ihren Eltern begraben.

Auch das Nachlassgericht des Bezirks Monroe hat in Rochester seinen Sitz. Manchmal führt die Arbeit des Gerichts aber über die Grenzen der kleinen Stadt am Erie-Kanal und sogar über die Landesgrenze hinaus. Wie im Fall von Uta Dorfner: Mit einer Anzeige in der Mittelbayerischen Zeitung, der größten Zeitung in Regensburg und Umgebung, sucht sie nach Verwandten von Uta Dorfner. Mehr als 6.500 Kilometer entfernt. Die Anzeige fällt auf: Wegen der verschachtelten Sätze in einem auffallend bemüht korrektem Deutsch. Und: Weil es eben ein US-Gericht ist, das hier nach Verwandten sucht.

Erbe von heute findet sich in der Vergangenheit

"Um Erben zu ermitteln, muss man erst einen Schritt zurückgehen," erklärt Sybille Wolf-Mohr, Erbermittlerin und Vorsitzende der Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfrage. Der Profi schaut sich daher alle amtlichen Dokumente wie Geburts- und Heiratsurkunden oder Melde- und Wahlregister an, von Eltern und Großeltern. Wer ist der nächste Blutsverwandte? Lebt er noch? Und wenn nicht: Wer sind seine Nachfahren?

Im Fall von Uta Dorfner ist das Gericht wohl auf die Einreisedokumente gestoßen, die auf der Website der Ellis-Island-Stiftung einzusehen sind. Demnach ist Uta zusammen mit ihren Eltern Wilhelm und Irma am 8. November 1956 auf der Einwandererinsel in der Bucht von New York City angekommen; mit dem Schiff "Berlin" aus Bremerhaven. Als Nationalität haben alle "Deutsch" angegeben. Vater Wilhelm Dorfner war bis 1956 in Regensburg gemeldet, wie die Stadtverwaltung von Regensburg bestätigt. Er ist in der Domstadt geboren, wie seine Brüder und Schwestern. Ein Anhaltspunkt?

Aufwändige Suche für nichts?

Die Suche nach Erben kann sich über mehrere Jahre hinziehen, sagt Expertin Wolf-Mohr. Denn um als entfernter Verwandter als Erbe berücksichtigt zu werden, braucht es den juristischen Nachweis. Der sei nicht immer einfach zu führen. "Zum Beispiel, wenn jemand im Weltkrieg oder bei der Flucht aus dem ehemaligen Sudetenland ums Leben gekommen oder verschollen ist, wird es sehr schwer, überhaupt an Dokumente zu kommen", sagt Wolf-Mohr, die seit rund 30 Jahren nach Erben sucht.

Potenzielle Erben könnten trotzdem leer ausgehen

Im Fall von Uta Dorfner hat sich nun ein Großcousin väterlicherseits bei der Zeitung gemeldet. Dass ihm aber nun ein Erbe von mehr als 50.000 Dollar zusteht, ist nicht mal sicher - trotz Blutverwandtschaft. Zum Beispiel, wenn die Verstorbene im Testament klar eine andere Person als Erben benannt hat. "Sofern die gesetzlichen Erben im Testament nicht berücksichtigt sind, gehen sie leer aus." Die Anzeige könnte nur eine reine Formalie sein, erklärt die Erbermittlerin. Das Gericht in Rochester wolle damit nachweisen, dass es entsprechend dem Gesetz alles gemacht hat, um Verwandten noch "rechtliches Gehör zu verschaffen".

Verwandte von Uta Dorfner sollten sich trotzdem noch bis 4. Dezember, 9:30 Uhr beim Nachlassgericht des Bezirks Monroe in Rochester melden. Denn ob es was zu erben gibt, verrät nur das Testament.