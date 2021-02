US-General: Pläne für Truppenabzug liegen auf Eis

Die unter US-Präsident Donald Trump ausgearbeiteten Pläne zum Abzug 12.000 amerikanischer Soldaten aus Deutschland liegen nach dem Machtwechsel im Weißen Haus auf Eis.

Nach Angaben des für die US-Streitkräfte in Europa zuständigen Generals Tod Wolters hat die Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden eine gründliche Überprüfung des Vorhabens in Auftrag gegeben. Erst danach werde der neue Verteidigungsminister Lloyd Austin in Abstimmung mit dem Weißen Haus eine Entscheidung treffen. Wie diese ausfalle, wisse er nicht, so der General in einem Gespräch mit Journalisten.

Abzugspläne hätten Auswirkungen auf die Oberpfalz

Donald Trump hatte im vergangenen Juni den Teilabzug der US-Soldaten aus Deutschland angekündigt und den Schritt unter anderem mit den aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben des NATO-Partners Deutschlands begründet.

Getroffen hätte das auch die Oberpfalz, wo die US-Armee mit 13.000 Soldaten und deren Angehörigen sowie mehr als 3.000 Arbeitsplätzen ein großer Wirtschaftsfaktor ist. 4.500 Soldaten sollten den Plänen zufolge aus Vilseck und weitere 1.000 aus Grafenwöhr abziehen. Als der US-Kongress die Pläne Anfang Dezember bereits vorerst gestoppt hatte, sprach Vilsecks Bürgermeister Hans-Martin Schertl (Freie Wähler) bereits von einem "Weihnachtsgeschenk".