US-Außenminister Pompeo kommt in die Oberpfalz

US-Armee investiert Millionen in Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Derzeit investiert die US-Armee gut 50 Millionen Euro in eine Wartungshalle für Militärfahrzeuge auf dem Truppenübungsplatz und rund 30 Millionen Euro in eine neue Grundschule. Ein weiteres Projekt aber ist offenbar auf die lange Bank geschoben: 31 Millionen Dollar waren laut Onetz.de für ein neues Trainingscenter ab 2020 geplant. Das Geld aus dem Verteidigungshaushalt verwende US-Präsident Donald Trump aber für den Bau einer Mauer zu Mexiko.

Neue Brigade mit 1.500 Soldaten in Grafenwöhr

Immer wieder hat der US-Präsident in den vergangenen zwei Jahren mit einem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland gedroht. Tatsächlich aber wird derzeit wieder eine komplette Brigade in Grafenwöhr aufgebaut mit 1.500 zusätzlichen Soldaten, die dauerhaft in der Oberpfalz stationiert werden.

Treffen mit Pompeo, Merkel, Kramp-Karrenbauer und Scholz

Am Mittag verlässt Pompeo bereits die Oberpfalz und trifft sich in Mödlareuth mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas (SPD). Für Freitag sind Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sowie Finanzminister Olaf Scholz in Berlin geplant.