US-Außenminister Mike Pompeo zu Gast in Franken

Mike Pompeo ist da. Der US-Außenminister ist am Mittwochabend (06.11.19) am Nürnberger Flughafen gelandet und dort vom US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, begrüßt worden. Von Nürnberg aus fuhr er zunächst zum US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen treffen sich Pompeo und sein deutscher Amtskollege Heiko Maas (SPD) am Donnerstagmittag (07.11.19) in dem ehemals geteilten Dorf Mödlareuth bei Hof.