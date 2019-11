US-Außenminister Mike Pompeo kommt nach Mödlareuth

USA bestätigen Besuch von Pompeo in Mödlareuth

Nach Angaben des US-Außenministeriums in Washington sind noch weitere Stationen in Bayern geplant. Vor Mödlareuth ist Pompeo in der Oberpfalz, in Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Sitz einer der größten US-Truppen-Standorte in Europa. Außerdem wird der Außenminister auch Vilseck im Landkreis Amberg-Sulzbach besuchen. Mike Pompeo war in den 80er Jahren selbst als Panzer-Kommandeur der US-Army in der Bundesrepublik stationiert. Nach seinem Aufenthalt in Nordbayern reist Pompeo dann weiter nach Leipzig. Am Freitag gastiert er in Berlin.

Vor Pompeo-Besuch: Vorbereitungen in Mödlareuth

Im Vorfeld des Besuchs von Pompeo in dem 48-Einwohner-Dorf Mödlareuth laufen die Sicherheits-Vorkehrungen auf Hochtouren. So wurde nach BR-Informationen zum Beispiel das Hofer Krankenhaus bereits vor Wochen von Mitarbeitern der US-Regierung für den Notfall durchleuchtet. Vor wenigen Tagen haben dann Hubschrauber-Piloten der US-Army mögliche Landeplätze begutachtet.