US-Army stationiert 1.500 zusätzliche Soldaten in der Oberpfalz

Seit Sommer steht fest: es kommen rund 1.500 zusätzliche US-Soldaten in die Oberpfalz. Sie sollen dauerhaft in Grafenwöhr stationiert werden. Hier wird heute mit einem Aufstellungsappell offiziell das Headquarter der 41. Artillerie Brigade aktiviert. Die Brigade umfasst zwei Artilleriebataillone, ein Instandsetzungsbataillon und eine Fernmeldeeinheit. Die beiden Kommandeure der Brigade sind bereits seit mehreren Wochen in Grafenwöhr. In den kommenden Monaten und Jahren sollen dann die zusätzlichen US-Soldaten in die Oberpfalz verlegt werden.

Größte US-Basis außerhalb Amerikas

Bislang umfasst die US-Garnison Bavaria 14.500 Soldaten an den drei oberpfälzer Standorten Grafenwöhr, Vilseck und Hohenfels, sowie an dem kleinen Außenposten im oberbayerischen Garmisch. Sie ist die größte US-Garnison außerhalb der USA. Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr gilt als der modernste und größte in Europa. Im vergangenen Jahr trainierten hier täglich 1.000 Soldaten aus den USA, der NATO oder anderen Ländern. Insgesamt waren es 358.000 multinationale Soldaten, die in Hohenfels und Grafenwöhr übten.

Neue Brigade dauerhaft stationiert

Viele der Einheiten rotieren, das heißt, sie sind für einige Wochen oder Monate in der Oberpfalz stationiert und gehen dann in den Einsatz oder zurück in die USA. Die neue Brigade bleibt aber dauerhaft hier stationiert. Zur US-Garnison gehören 3.000 zivile Mitarbeiter, die meisten davon aus der Oberpfalz. Das macht die US-Armee zu einem der größten Arbeitgeber in der Oberpfalz.

Streitkräfte als Wirtschaftsfaktor

Die US-Armee ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Derzeit investieren die USA rund 100 Millionen Euro in Neubauten in Grafenwöhr, darunter eine neue Grundschule, Funktionsgebäude und 60 neue Wohngebäude.

Die Amerikaner haben im vergangenen Haushaltsjahr von Oktober 2016 bis September 2017 rund 80,5 Millionen Euro privat in der regionalen Wirtschaft ausgegeben. Außerdem haben die Amerikaner in dem gleichen Zeitraum gut 86 Millionen Euro für die Mieten für Wohnungen und Häuser außerhalb der Truppenübungsplätze ausgegeben.