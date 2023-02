US-Armee will knapp 160 Millionen Euro in Ansbach investieren

Die US-Armee will knapp 160 Millionen Euro für Baumaßnahmen und Instandhaltung in ihren Ansbacher Kasernen investieren. Ein Großteil davon soll dabei in die Barton Barracks fließen. Dort sollen bis Jahresende 400 neue Soldatinnen und Soldaten stationiert werden.

90 Millionen für Barton Barracks

Insgesamt 90 Millionen Euro sind für Baumaßnahmen in der Barton Kaserne im Stadtgebiet von Ansbach vorgesehen, teilte die Pressesprecherin der Amerikaner, Gerlinde Hoyle, dem BR auf Anfrage mit. Bis Juni dieses Jahres werden hier mehr als 100 Soldatinnen und Soldaten einer Pionierbrigade und bis Oktober mehr als 300 einer Einheit der Luftabwehr in die Kaserne ziehen. Erst im April letzten Jahres wurden dort die V. Corps, das fünfte Korps der US-Armee, stationiert. Vom europäischen Hauptquartier in Ansbach sollte die NATO-Ostflanke gestärkt werden. Doch im September, also nach nicht mal einem halben Jahr, wurden die Truppen abgezogen und das Hauptquartier nach Polen verlegt.

Neues Gemeindezentrum im Urlas

Laut dem Investitionsplan der US-Armee ist außerdem geplant, etwa 25 Millionen Euro für ein Gemeindezentrum und einen Festplatz in der Urlas-Kaserne zu investieren. Der soll künftig für deutsch-amerikanische Veranstaltungen genutzt werden, so Armee-Pressesprecherin Gerlinde Hoyle weiter. Zuvor war dafür immer ein Flugplatz gesperrt worden.

Ebenfalls etwa 25 Millionen Euro sollen in Energiesparmaßnahmen wie LED-Beleuchtung und erneuerbare Energien wie Solaranlagen gesteckt werden. Schon jetzt seien 15 Prozent der Heizkosten im Winter eingespart worden. Gemäß den Investitionsplänen der Armee fließen außerdem 4,4 Millionen Euro in die Modernisierung der Hubschrauberwaschanlage in der Katterbach-Kaserne, weitere drei Millionen in die Reparatur der dortigen Regenwasserkanäle.