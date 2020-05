US-Armee übt mit ziviler Feuerwehr Waldbrandbekämpfung

In diesen Tagen findet in Grafenwöhr (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) eine Übung mit Hubschraubern der US-Armee statt, die im Ernstfall auch Wald- und Wiesenflächen außerhalb des Truppenübungsplatzes löschen könnten.

US-Armee unterstützt aus der Luft

Die zivil-militärische Zusammenarbeit laufe seit vielen Jahren gut, lobt der Chef der Berufsfeuerwehr auf dem Truppenübungsplatz Josef Rodler. Die US-Armee fliegt zusätzlich als Unterstützung zu den Flughelfergruppen, die in Bayern für die Brandbekämpfung aus der Luft zuständig sind. 18 Standorte gibt es in Bayern für die Flughelfergruppen, die Feuerwehren angehören. Geflogen werden die mit Wasser befüllten Behälter dann meist von Hubschraubern der Polizei. Manche Maschinen der US-Armee können aber größere Mengen Wasser transportieren als zivile Hubschrauber.

Zivil-militärische Übungen sind selten

Bei der Übung trainierten am Dienstag zwei große Maschinen der US-Armee (Chinhook) das Löschen. Dazu nahmen sie zunächst große Behälter vom Boden auf, füllten sie im Flug mit 5.000 Litern Wasser aus offenen Gewässern auf dem Übungsplatz und löschten ein extra gelegtes Feuer auf einer Schießbahn. Übungen dieser Art können fast nie statt finden, da die Piloten und Helikopter für Militärzwecke im Einsatz oder bei anderen Übungen sind. Die Mithilfe der US-Armee beim Löschen auch auf zivilem Gebiet in der Oberpfalz beschleunigt die Brandbekämpfung.

Fast täglich Brände auf Truppenübungsplatz

Auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr brennt es nahezu jeden Tag, so der Chef der Berufsfeuerwehr der US-Armee in Grafenwöhr. Meist im Frühling und im Herbst brennt es im Wald oder auf Flächen aufgrund des Schießbetriebs. Die anhaltende Trockenheit seit mehreren Jahren verschärft die Situation. "Seit zehn Jahren trocknen Gebiete aus, da war früher Sumpf oder Wasser. Jetzt ist es so trocken, dass wir mit den Fahrzeugen durch fahren können", so Josef Rodler.

Die Feuerwehr der US-Armee auf dem Truppenübungsplatz umfasst 80 Mann. Sie sind alle jeweils zusätzlich in freiwilligen Feuerwehren in ihren Heimatorten außerhalb des Übungsplatzes aktiv und haben die deutsche sowie die amerikanische Ausbildung und Zertifizierung durchlaufen.