US-Armee präsentiert in der Oberpfalz autonomes Kriegsgerät

Rund 5.000 Soldaten aus allen Teilen Europas trainieren derzeit in Hohenfels in der Oberpfalz. Am Mittwoch will die US-Armee dort demonstrieren, welche Aufgaben künftig von autonomen Militärfahrzeugen übernommen werden können.