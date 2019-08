vor 24 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

US-Armee in Katterbach: PFC-Gift überschreitet Grenzwerte

Die Konzentration des umweltschädlichen PFC (per- und polyfluorierte Chemikalien) in Boden- und Grundwasser am Standort der US-Armee in Ansbach-Katterbach übersteigt bayerische Grenzwerte. Dazu hat die US-Armee heute eine Studie veröffentlicht.