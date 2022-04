US-Armee in Ansbach: Sicherung der NATO-Ost-Flanke

Die 400 Soldatinnen und Soldaten des V Corps der US-Armee sind in Ansbach mit einer 45-minütigen Zeremonie begrüßt worden. Sie sollen die einsatzbereiten US-Streitkräfte koordinieren und mit den NATO-Einheiten in Europa in Verbindung stehen.

Wichtige Rolle in schwierigen Zeiten

Der Ansbacher Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) misst der Arbeit des V Corps große Bedeutung in schwierigen Zeiten zu: "Sie werden von hier aus die Sicherheit Europas garantieren, die NATO-Ost-Flanke sichern. Wir haben die Aggression gesehen, die von Russland ausgeht. Wir hatten seit 1945 Frieden, das ist seit dem 24. Februar beendet. Wir müssen froh sein, dass wir in der NATO sind und diesen Schutz genießen. Da ist es folgerichtig, dass amerikanische Streitkräfte nach Deutschland kommen", so Deffner.

Fifth Corps kommt aus Polen nach Ansbach

Das Fifth Corps war 2020 reaktiviert worden und seitdem im polnischen Poznan stationiert. Zu den Gründen für den Umzug nach Mittelfranken sagte Generalmajor Robert Burke bei der Begrüßungszeremonie: "Hier war die Kaserne verfügbar. Zu dieser Zeit ist es der richtige Platz hier."

Wirtschaftliche Folgen für Ansbach

Für die Stadt Ansbach werde sich nicht viel ändern, glaubt Oberbürgermeister Deffner. "Die Soldaten werden vielleicht im Stadtbild präsenter sein als es bisher der Fall war, aber das hatten wir in den 1980er-Jahren auch schon mal in Ansbach", sagte Deffner. Vielmehr hält er positive wirtschaftliche Auswirkungen für möglich. "Sie werden nicht all ihren Bedarf in der Kaserne decken können", meint der Oberbürgermeister. Ein Bäcker und ein Lebensmittelhändler in der Nachbarschaft der Barton Baracks hätten ihm bereits berichtet, das die angekommenen Soldaten bei ihnen einkaufen.

Kasernennutzung durch Hochschule vom Tisch

Vor einiger Zeit hatte es Pläne gegeben die US-Kaserne nach einem möglichen Abzug aus Ansbach für die Hochschule und Wohnbebauung zu nutzen. Diese Überlegungen hätten sich aber schon seit längerem erledigt, da die US-Streitkräfte mitgeteilt hätten die Kaserne nicht zu verlassen, so Deffner. "Und dann hätte die Kaserne nicht die Stadt sondern der Bund bekommen. Und ob wir dann vom Bund die Kaserne bekommen hätten, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt", sagte der Oberbürgermeister am Rande der Begrüßungszeremonie.

"Victory Corps" hat lange Geschichte

Das "V" des V Corps steht nicht nur für die römische Zahl fünf, sondern auch für "Victory-Corps". Der Name entstand durch die Erfolge des Corps im Ersten Weltkrieg. "Als Amerikas Korps für Auslandseinsätze wurden wir für diese Aufgabe geschaffen", so Generalleutnant John S. Kolasheki. Dafür stehe das Korps an der Seite von NATO-Verbündeten, um kampfbereite Streitkräfte bereitzustellen und auch um multinationale Ausbildungsübungen durchzuführen.