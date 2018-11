US-Armee baut moderne Grundschule in Grafenwöhr

Am Dienstag war Spatenstich für das knapp 30-Millionen-Euro-Projekt, die neue US-Grundschule auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Insgesamt gibt es drei Grundschulen auf dem Truppenübungsplatz, eine in Vilseck, eine in Netzaberg und eine in Grafenwöhr.

Schülerzentriertes Lernen

Der Neubau in Grafenwöhr soll 400 Schülern Platz bieten für modernes Lernen. Es entsteht ein mehrgeschossiger Bau ohne klassische Klassenzimmer. Stattdessen wird es Lernstudios, Lernstationen, flexible Labore, Musikzimmer und Gemeinschaftsräume geben. Das Gebäude erlaube schülerzentriertes Lernen in funktionalen Räumen, die es den Schülern ermögliche, die für das 21. Jahrhundert notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, heißt es.

Herausforderung für den Architekten

Diese Vorgaben haben Architekt Roman Beer vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach vor Herausforderungen gestellt in Sachen Brandschutz, offene Raumgrundrisse oder auch Erschütterungsschutz auf dem Truppenübungsplatz. Zur "elementary school" gehören auch eine Turnhalle, ein Kindergarten und eine Küche mit Kantine. Das neue Gebäude spare bis zu 47 Prozent Energie ein, im Gegensatz zu einem Standard-Schulgebäude und brauche bis zu 38 Prozent weniger Wasser, teilt das US-Army Corps of Engineers als Bauherr mit.

Erster Unterricht 2021 geplant

Der erste Unterricht im neuen Gebäude soll im Schuljahr 2021 stattfinden. Das bisherige Schulgebäude wurde 1946 gebaut, als die US-Armee den Truppenübungsplatz übernahm. 1960 und 1998 wurde angebaut. Innerhalb der US-Armee gibt es in Deutschland erst acht dieser modernen Grundschulen.