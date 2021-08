Urzeitliche Wiesenkoralle im Böhmerwald entdeckt

In Blumental bei Neuschönau, am Rande des Nationalparks Bayerischer Wald, ist eine vom Aussterben bedrohte urzeitliche Wiesenkoralle gefunden worden. Das teilte der Nationalpark mit. Es könnte sich um ein lebendes Fossil aus dem Urkontinent Pangaea handeln, sagt der Nationalparkmykologe Peter Karasch laut Mitteilung.

Experte: Pilzfamilie um eine Art reicher

Karasch hatte den Fund im Labor bestätigt und freut sich, dass dadurch die Pilzfamilie des Böhmerwaldes um eine Art reicher sei. In Europa ist der Wiesenpilz überall selten geworden und gilt als Beispiel für sehr wertvolle Wiesenbiotope, so der Mykologe. In ganz Bayern gibt es nur sechs weitere nachgewiesene Vorkommen dieser Art, heißt es.

Familie entdeckt Koralle auf Blumenwiese

Eine Familie hatte die amethystfarbene Koralle auf ihrer unberührten Blumenwiese entdeckt. Der Experte weiß auch warum: "Die Familie pflegt ihre artenreichen Blumenwiesen in traditioneller Weise und leistet somit ihren Beitrag für die Erhaltung unserer Biodiversität." Nur so habe die Wiesenkoralle die Möglichkeit zu gedeihen.

Vermutlich noch mehr Korallen im Böhmerwald

Nicht nur wegen der besonderen Lebensraumansprüche, sondern auch aufgrund seiner außergewöhnlichen Form findet sie weltweit Beachtung bei Naturfreunden, so der Mykologe. Die Korallenform und die intensiv blauviolette Färbung würden durchaus mit den schönsten Meereskorallen mithalten können, sagt Karasch. Er vermutet, dass es eventuell noch weitere unentdeckte Vorkommen auf den Bergwiesen des Böhmerwaldes gibt. Wer sie entdeckt, soll sich an die Nationalparkverwaltung wenden.