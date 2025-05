Haftstrafen nach Millionencoup mit Autoteilen

Im Prozess um den Millionencoup mit gestohlenen Autoteilen sind am Montag in Landshut die Urteile gefallen. Die beiden Angeklagten wurden wegen schweren Diebstahls beziehungsweise Beihilfe zu Gefängnisstrafen verurteilt. Es war ein Millionencoup – für den mutmaßlich noch nicht alle Beteiligten zur Rechenschaft gezogen wurden.

Diebesgut: 300 Boxen mit wertvollen Autoteilen

In der Nacht zum 5. Mai 2024 waren mehrere Männer mit mindestens drei Lkw auf das Gelände eines großen Logistikunternehmens in Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau eingedrungen. Sie erbeuteten insgesamt 300 Gitterboxen mit wertvollen Autoteilen für BMW-Fahrzeuge. Wert der Beute: fast acht Millionen Euro.

Ein Großteil der Autoteile wurde im Zuge der Ermittlungen in einer Lagergalle in Bulgarien sichergestellt. Es fehlte jedoch ein Teil der Beute – im Verkaufswert von knapp einer Million Euro.

Gefängnisstrafen für die Angeklagten – Einbruchsanleitung per Video

Einer der Haupttäter wurde vom Landgericht Landshut am Montag wegen schweren Diebstahls zu sechs Jahren und drei Monaten Haftstrafe verurteilt. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Logistikunternehmens wurde wegen Beihilfe zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Er hatte wenige Tage vor dem Millionencoup per Video eine Anleitung geliefert, wie man mit Lkw nachts unerkannt auf das Gelände eindringen kann und wo die wertvollen Sachen liegen.

Die Vorsitzende Richterin machte in ihrer Urteilsbegründung deutlich, dass es den Tätern nicht allzu schwer gemacht worden sei, in das große Firmengelände einzudringen.

Zwei Männer gestanden die Tat

Als strafmildernd wertete das Gericht die Geständnisse der beiden Angeklagten, die aber erst am Montag, dem letzten Verhandlungstag, kamen. Das Gericht hoffte, durch die Geständnisse auch an die Namen weiterer Tatbeteiligter zu kommen – allerdings vergeblich. Insgesamt waren bei dem nächtlichen Einbruch in die Logistikfirma wohl mindestens sechs Personen beteiligt. Die Ermittlungen nach weiteren Tatbeteiligten dauern an. Gegen die nun ergangenen Urteile können noch Rechtsmittel eingelegt werden.