Urteil: Zwei Jahre auf Bewährung für Ingolstädter Ex-OB Lehmann

Zwei Jahre auf Bewährung – so lautet das Urteil im Korruptionsprozess gegen Ingolstadts ehemaligen Oberbürgermeister Alfred Lehmann (CSU). Dieses Strafmaß hat die große Strafkammer am Landgericht Ingolstadt verhängt – wegen Bestechlichkeit und Vorteilsannahme.

Freiheitsstrafe auf Bewährung für mitangeklagten Bauträger

Zudem ordnete das Gericht die Einziehung von 383.000 Euro an. So hoch setzt das Gericht die Vorteile an, die Lehmann aus den widerrechtlichen Taten gezogen hat. Einen mitangeklagten Bauträger verurteilte das Gericht zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung wegen Vorteilsgewährung.

Lehmann und auch der Bauträger zeigten keine Regung bei der Verkündung des Urteils. Die Anklage hatte drei Jahre Gefängnis für den Ex-Rathauschef gefordert, seine Verteidiger hatten auf eine Bewährungsstrafe unter zwölf Monaten plädiert.

Richter zitiert in Urteilsbegründung Papst Franziskus

Der Vorsitzende Richter Jochen Bösl begann seine Urteilsbegründung mit einem Zitat von Papst Franziskus zum Thema Korruption: "Der Bestechliche nimmt seine Tat nicht wahr. Es ist ein bisschen wie bei Mundgeruch. Der Betroffene selbst nimmt ihn nicht wahr. Andere müssen es ihm sagen." So sei es auch bei diesem Fall der Korruption.

Mehr Besucher als Plätze im Saal

Der Gerichtssaal ist komplett gefüllt. Das Interesse der Bürger an dem Prozessausgang ist so groß, dass etliche Zuschauer keinen Platz mehr gefunden haben und zum Auftakt vor der Saaltür stehen mussten.