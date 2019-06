Urteil zu Messerattacke auf Elfjährigen erwartet

War es versuchter Mord oder gefährliche Körperverletzung? Darüber muss das Landgericht Passau entscheiden: Angeklagt ist ein Flüchtling aus Eritrea. Er hatte im Juli vergangenen Jahres in Vilshofen (Lkr. Passau) mit einen Messer auf einen elfjährigen Jungen eingestochen.

Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Gefängnis für den Angeklagten wegen versuchten Mordes. Der Eritreer habe heimtückisch gehandelt, so die Anklage. Das Messer habe er zunächst verborgen und dann unvermittelt auf den Jungen eingestochen.

Der Messerangriff fand in der Wohnung statt, in der der Junge mit seiner Familie lebt. Der Bub entkam damals seinem Peiniger nur mit viel Glück. Sein Hund biss den Angreifer. Der Bub hatte schwere Schnittverletzungen an den Armen, an den Beinen - sogar am Hals. Er ist heute noch schwer traumatisiert, ist immer noch in psychologischer Behandlung.

Messerattacke galt wohl nicht Jungen, sondern seiner Mutter

Der Verteidiger plädierte auf gefährliche Körperverletzung und forderte eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Im Laufe des mehrwöchigen Prozesses wurde klar, dass die Attacke wohl der Mutter des Jungen galt. In einer Art Wahn soll der Angeklagte geglaubt, die Frau habe ein Nacktvideo von ihm gesehen.

Die Ermittlungen ergaben allerdings, dass es besagtes Video nie gegeben hat. Eine Psychiaterin wies in ihrem Gutachten auf eine wahnhafte Störung bei dem Angeklagten hin, unter der der 26-Jährige seit seiner Flucht aus Afrika nach Europa leide.