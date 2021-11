München: Antisemitismus nicht durch Meinungsfreiheit schützen

Dass der Oberste Bayerische Verwaltungsgerichtshof "antisemitische Grundtendenzen" als von der Meinungsfreiheit geschützt eingeordnet hat, darüber ist beim heutigen Stadtratshearing in München diskutiert worden. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ließ die Rechtsabteilung der Stadt ausführlich erläutern, wie es um die rechtliche Auseinandersetzung zu dem Beschluss aus dem Jahr 2017 steht.

Beschluss aus dem Jahr 2017

Vor vier Jahren hatte der Münchner Stadtrat eine Podiumsdiskussion zur Boykottbewegung BDS "Boycott, Divestment and Sanctions" zu deutsch "Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen", in den Räumen der Landeshauptstadt nicht genehmigt. Der Münchner Bürger Klaus W. hatte dagegen geklagt. Er argumentierte, die Stadt habe damit das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung verletzt.

Im November 2020 bekam Klaus W. in der 2. Instanz vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) recht: Die Stadt München müsse einen Veranstaltungssaal zur Verfügung stellen, so die obersten bayerischen Verwaltungsrichter.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Die Stadt München hatte entgegengehalten, die BDS-Bewegung sei antisemitisch, die Meinungsfreiheit sei nicht verletzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Das Verfahren geht in die nächste Instanz - die Stadt wollte ein Zeichen setzen, so Reiter:

"Als Oberbürgermeister liegt es mir ganz besonders am Herzen, dass in München alle Menschen angstfrei leben können – unabhängig von ihrer Religion, Hautfarbe, Herkunft, geschlechtlichen und sexuellen Identität. Dafür ist es wichtig, dass wir als Landeshauptstadt München alle unsere rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um zu zeigen, dass wir uns entschieden gegen Antisemitismus, Rassismus und andere Formen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit einsetzen." Dieter Reiter, Oberbürgermeister München.

Aus dieser Haltung heraus wolle die Stadt der antisemitischen BDS-Kampagne keine Räume zur Verfügung stellen. Dafür wolle man auch bis vor das Bundesverwaltungsgericht gehen.

BDS ist eine politische Kampagne

Unbestritten ist: BDS ist eine politische Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will und dessen führende Vertreter das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Der Deutsche Bundestag hat die BDS-Kampagne als antisemitisch eingestuft.

Obwohl der Bayerische Verwaltungsgerichtshof antisemitische Grundzüge bei BDS einräumte, kommt er in seinem Urteil zu dem Ergebnis, Gemeinden seien nicht befugt, Bewerbern den Zugang zu ihren öffentlichen Einrichtungen "allein wegen zu erwartender unerwünschter Meinungsäußerungen zu verwehren." Als Träger einer öffentlichen Einrichtung, so die Richter, könnten die Gemeinden Veranstaltungen zu der gegen den Staat Israel gerichteten BDS-Kampagne erst dann untersagen, wenn durch die Aktivitäten der Befürworter dieser Kampagne die Friedlichkeit der öffentlichen Auseinandersetzung gefährdet würde, sprich wenn es Randale, wenn es Rechtsbruch und Aggression gäbe.

Vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit sahen die Richter auch antisemitische Äußerungen umfasst. Man dürfe sie nicht anders beschränken als andere Meinungen.

Urteil für Charlotte Knobloch "verheerendes Signal"

Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, betonte im Interview mit dem ARD-Politikmagazin report München, sie habe keinen Zweifel daran, dass die Justiz auch in diesem Fall nach Recht und Gesetz entschieden habe. Sie wisse aber auch, "dass solche Feinheiten die große Mehrheit der jüdischen Menschen, die keine Juristen sind, nicht interessieren. Für sie bleibt hier die Aussage, dass Antisemitismus ja nicht grundsätzlich verboten sei – und das ist ein verheerendes Signal. Wenn die Gesetze diesen Schluss tatsächlich hergeben, müssen sie geändert werden."

"Gesellschaftlicher Frieden bedroht"

Der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle, erklärte im Interview mit report München, er kritisiere üblicherweise keine Entscheidungen von Gerichten. Die Meinungsfreiheit habe eine zentrale Bedeutung in der rechtsstaatlichen Demokratie. Für ihn sei die Entscheidung dennoch schwer nachvollziehbar: "Eine antisemitische Grundtendenz geht aus meiner Sicht über eine reine Meinung hinaus. Mit der Konsequenz dieser Einstellung auf mögliche Handlungen sehe ich bei Veranstaltungen mit antisemitischer Grundtendenz zumindest mittelbar eine Bedrohungssituation des gesellschaftlichen Friedens gegeben. Vereinfacht gefragt: Muss man erst abwarten, bis aus Gedanken friedensbrechende Handlungen geworden sind?"

Zudem, so Ludwig Spaenle gehe es bei der Klage um öffentlich-finanzierte Räume, in diesem Fall um Räume der Stadt München. Er fragt: "Kann eine Stadt erst die Nutzung von kommunalen Räumen verbieten, wenn von Nutzern der Räume nicht nur verfassungsfeindliche Tendenzen ausgehen, sondern sie diesen auch noch Luft machen."

Spaenle: Wehrhafte Demokratie muss früher sensibel sein

Spaenle glaube, dass eine wehrhafte Demokratie hier früher sensibel sein und handeln müsse. Die bayerischen Richter bezogen sich in ihrem Urteil auf das Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Dies hatte ausgeführt, das Grundgesetz kenne kein allgemeines antinationalsozialistisches Grundprinzip, das ein Verbot der Verbreitung rechtsradikalen oder auch nationalsozialistischen Gedankenguts schon in Bezug auf die geistige Wirkung seines Inhalts erlaube.

Reiter hofft auf Handlungsspielraum für Kommunen

Für Oberbürgermeister Dieter Reiter, so sagt er im Interview mit report München sei in der rechtlichen Auseinandersetzung die Frage relevanter, "ob das Grundrecht auf Meinungsfreiheit so weit reicht, dass Kommunen die Verbreitung von antisemitischen, rassistischen oder anderen menschenfeindlichen Meinungen dadurch unterstützen müssen, dass sie ihre Räumlichkeiten für entsprechende Veranstaltungen zur Verfügung stellen."

Reiter hofft, dass das Bundesverwaltungsgericht den Kommunen einen Handlungsspielraum zuerkennt: "Denn wir sind dem Schutz und dem Wohlergehen aller Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt verpflichtet – auch der in München lebenden Jüdinnen und Juden."