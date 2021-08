Urteil zu Hinterbliebenengeld erwartet: Vater starb vor Geburt

Die Familie einer Dreijährigen will Hinterbliebenengeld von der Versicherung des Vaters für das Kind erstreiten. Das Mädchen aber hat seinen Vater nie kennengelernt. Ob der dreijährigen Tochter das Geld von der Versicherung zusteht, darüber muss am Vormittag das bayerische Oberlandesgericht in seiner Zweigstelle in Augsburg entscheiden.

Vater stirbt vor Geburt bei Unfall

Der Vater des Mädchens war bereits vor seiner Geburt bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Deshalb könne es zwischen ihm und seiner ungeborenen Tochter naturgemäß kein "besonderes persönliches Näheverhältnis" gegeben haben, so die Versicherung. Das aber sei laut Bürgerlichem Gesetzbuch Voraussetzung für den Anspruch auf Hinterbliebenengeld. Dabei geht es um einen Betrag zwischen 5.000 und 25.000 Euro. Außer Frage steht in dem Fall, dass die Versicherung für alle unfallbedingten Schäden aufkommen muss.

Paragraf 844 setzt "persönliches Näheverhältnis" voraus

Laut Bürgerlichem Gesetzbuch steht Angehörigen mit besonderer Nähe ein Hinterbliebenengeld zu, um das durch den Tod verursachte seelische Leid zu entschädigen. "Ein besonderes persönliches Näheverhältnis wird vermutet, wenn der Hinterbliebene der Ehegatte, der Lebenspartner, ein Elternteil oder ein Kind des Getöteten war“, heißt es in Paragraf 844.

Bisher keine Einigung vor Gericht

Das Landgericht Memmingen hatte bereits in erster Instanz entschieden, dass der Dreijährigen kein Geld zusteht. Auch bei der Verhandlung am Oberlandesgericht in Augsburg konnten sich beide Seiten bislang nicht einigen.