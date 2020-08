Urteil zu Frauenverbot beim Memminger Fischertag erwartet

Das Amtsgericht Memmingen will am Montag sein Urteil über den Ausschluss von Frauen beim traditionellen Memminger Stadtbachausfischen bekannt geben. Geklagt hat eine Memminger Tierärztin, die sich durch die Regelung des Fischertagsvereins, der das Stadtbachausfischen am Fischertag veranstaltet, diskriminiert sieht.

Klägerin will auch mitfischen dürfen

Nur aufgrund ihres Geschlechts werde sie von der Teilnahme ausgeschlossen, das widerspreche dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, der im Grundgesetz festgeschrieben ist. Sie fordert 1.000 Euro Schadensersatz. Vor allem will sie aber zum Stadtbachfischen zugelassen werden.

Vereinsmitglieder für Beibehaltung des Frauenverbots

Bei dem Spektakel mit normalerweise zehntausenden Zuschauern fangen jedes Jahr vor den Sommerferien mehr als 1.000 Fischer mit Keschern Forellen aus dem Stadtbach. Wer den größten Fisch erbeutet, wird Fischerkönig.

Eine Fischerkönigin ist dabei explizit nicht vorgesehen. Dabei soll es nach dem Willen des Fischertagsvereins auch bleiben - der Vorstand pocht auf die freie Selbstbestimmung des Vereins. Dessen Mitglieder hätten sich bei einer Abstimmung mehrheitlich dafür ausgesprochen, nur Männer beim Stadtbachausfischen zuzulassen.

Beide Seiten wollen Niederlage nicht akzeptieren

Seit 3. August läuft der Prozess vor dem Memminger Amtsgericht. Die Klägerin wird dabei von einer Berliner Fachanwältin für Antidiskriminierungsrecht vertreten. Egal, wie das Gericht entscheidet: Beide Seiten haben im Vorfeld bereits angekündigt, im Fall einer Niederlage vor die nächsthöhere Instanz ziehen zu wollen.