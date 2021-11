Urteil: Ziegenbock darf Nachbarn nicht mehr belästigen

Im Streit um einen Ziegenbock im Landkreis Kulmbach muss die Halterin nun dafür sorgen, dass von ihrem Tier keine Geruchsbelästigung mehr für Nachbarn ausgeht. Wie das Landgericht Bayreuth mitteilt, ist das Urteil nach langem Rechtsstreit nun rechtskräftig. Eine Berufung der Halterin ist damit gescheitert.

Pechgraben: Geruch des Ziegenbocks stört die Nachbarn

Im Sommer vergangenen Jahres hatte das Landgericht Bayreuth auf die Klage einer Nachbarin reagiert und einen Ortstermin in dem Neudrossenfelder Gemeindeteil Pechgraben veranlasst. Im August dieses Jahres führte auch das Oberlandesgericht Bamberg einen Ortstermin durch.

Beide Gerichte kamen zu demselben Ergebnis, laut dem die durch den Ziegenbock verursachten Gerüche einen ungestörten Aufenthalt in der Nachbarschaft beeinträchtigten. "Die von Zeugen als unerträglich empfundenen Gerüche hätten nicht mit einer mangelnden Gewöhnung an das Landleben, wie es bei Städtern der Fall sein möge, erklärt werden können", heißt es in der Urteilsbegründung weiter.