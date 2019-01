Urteil um totgeprügelten Schüler Maurice K. erwartet

Im April vergangenen Jahres ist der 15 Jahre alte Maurice K. an den Folgen einer Schlägerei gestorben. Heute Nachmittag wird das Urteil am Landgericht Passau gesprochen. Auf der Anklagebank sitzen vier Jugendliche und Männer im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hat mehrjährige Haftstrafen für sie gefordert. Diese liegen zwischen drei Jahren und vier Jahren und drei Monaten. In einem Fall soll die Strafe zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Verteidiger sahen bei einem der Angeklagten eine Haftstrafe und bei zweien Freispruch als angemessen an. Der vierte Angeklagte soll nach dem Willen seines Verteidigers Sozialstunden leisten und in einer Jugendeinrichtung bleiben.

Großes Interesse der Bevölkerung

Das Urteil wird mit Spannung erwartet. Dass die Schlägerei mitten in der Passauer Innenstadt stattfand und niemand Maurice zu Hilfe kam, schockierte die Passauer. Das Interesse an dem Prozess ist groß. Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten ursprünglich Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt. Davon rückte sie in ihren Plädoyers ab. Stattdessen wirft sie den Angeklagten gefährliche Körperverletzung vor. Es war in den vergangenen zwei Prozess-Monaten nicht möglich herauszufinden, wer Maurice den tödlichen Schlag verpasst hatte. Auch die Gerichtsmedizinerin konnte diesen Zusammenhang nicht herstellen. Damit reduziert sich das Strafmaß im Fall einer Verurteilung deutlich.

Zu Prozessbeginn waren noch sechs Beschuldigte auf der Anklagebank gesessen. Die Verfahren gegen zwei 18 und 22 Jahre alte Verdächtige hatte das Gericht aber eingestellt.

Tödliche Schlägerei hatte 20 Zuschauer

Der 15 Jahre alte Maurice K. hatte sich im April mit einem Gleichaltrigen zu einer Schlägerei verabredet. Rund 20 junge Leute schauten dabei zu. Laut Staatsanwaltschaft mischten sich drei Angeklagte in den Streit ein, die Situation eskalierte. Das Gutachten der Gerichtsmedizinerin ergab, dass Maurice nach einem Nasenbeinbruch an seinem eigenen Blut, das in den Körper gelangte, erstickt war.