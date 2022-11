Mit Spannung erwartet: Urteil über Söders Ausgangsbeschränkung

Knapp zwei Wochen nach der mündlichen Verhandlung will das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute seine Entscheidung bekannt geben: War die bayerische Ausgangsbeschränkung in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 rechtmäßig?

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte die strenge Regelung des Freistaats nachträglich für unwirksam erklärt, die Staatsregierung ging dagegen in Revision. Die Einschätzung der Bundesrichter wird nun mit Spannung erwartet. Gleichzeitig prüfen sie auch die Wirksamkeit mehrerer Rechtsvorschriften der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 17. April 2020.

Verlassen der Wohnung nur bei triftigem Grund

Konkret geht es in dem Rechtsstreit um die bayerische Corona-Verordnung vom 31. März 2020, die bis 19. April 2020 in Kraft war. Während in anderen Bundesländern damals Kontaktbeschränkungen galten, setzten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seine Staatsregierung auf ein schärferes Mittel - eine Ausgangsbeschränkung. "Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt", hieß es in dem Dokument.

Dazu zählten berufliche Tätigkeiten und Arztbesuche, Einkäufe, der Weg zum Lebenspartner sowie Sport oder Bewegung an der frischen Luft, "allerdings ausschließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes". Die Polizei sollte die Einhaltung dieser Vorgabe laut Verordnung kontrollieren - und tat es damals auch. Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung sollten als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Verwaltungsgerichtshof: Unverhältnismäßige Maßnahme

Vor gut einem Jahr stufte der 20. Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in Ansbach die entsprechenden Passagen der Infektionsschutzverordnung als unverhältnismäßig ein. In ihrer konkreten Ausgestaltung sei die Ausgangsbeschränkung "keine notwendige Maßnahme" gewesen. Die Regelung sei so eng gefasst gewesen, dass sie gegen das "Übermaßverbot" verstoßen habe. Bei der Auswahl von Schutzmaßnahmen müsse "von mehreren gleich geeigneten Mitteln" jenes gewählt werden, das die Grundrechte am wenigsten belaste, argumentierten die Richter. "Im vorliegenden Fall kämen als mildere Maßnahme Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum in Betracht, da diese den Aufenthalt von Einzelpersonen im öffentlichen Raum unberührt lassen."

Zudem sei die landesweite Ausgangsbeschränkung in ihrer konkreten Form auch "unangemessen", hieß es weiter. "Hier wären auch regionale und örtliche Maßnahmen das mildere Mittel gewesen." Den Richtern zufolge ist es "für sich gesehen infektiologisch unbedeutend", ob sich eine Person allein oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts außerhalb der eigenen Wohnung im Freien aufhält.

Holetschek: Zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger

Die Ankündigung der bayerischen Staatsregierung, in Revision zu gehen, ließ nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs nicht lange auf sich warten. "In der ersten Welle hatten wir kaum Erfahrung, wie da Virus überhaupt wirkt und was sich da tut", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im Herbst 2021 dem BR. Im Rückblick sei es immer einfacher, Dinge zu beurteilen. "Aber ich glaube, es war damals völlig in Ordnung das so zu tun und deswegen gehen wir jetzt in die Revision."

In einem anderen Interview betonte der Minister: "Wir sind davon überzeugt, dass die Ausgangsbeschränkungen Ende März bis Anfang April 2020 zum Wohl und zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Bayerns in der ersten Welle der Pandemie ein wirksames und richtiges Mittel waren."

Corona-Maßnahmen verhältnismäßig?

In der mehrstündigen mündlichen Verhandlung am 9. November wurde in Leipzig die Verhältnismäßigkeit der Verordnungen sowie die Frage diskutiert, welche Spielräume die Regierungen am Anfang der Pandemie hatte. Ein Knackpunkt ist dabei die Frage, ob das Infektionsschutzgesetz in der damals geltenden Fassung eine ausreichende Rechtsgrundlage gewesen sei.

Die Vorsitzende Richterin Renate Philipp gab zu bedenken, dass es damals noch viele Unsicherheiten bei der Einschätzung der Pandemielage gegeben habe. Sei der Erreger nicht mehr neu, müssten Grenzen für Eingriffe in Grundrechte gesetzt werden, wofür aber "gewisse Erkenntnisse" nötig seien. In der Anfangsphase der Pandemie sei der Gesetzgeber noch nicht so weit gewesen, um tätig zu werden, sagte Philipp. Bei den Verordnungen hätten sich die Länder auf die Einschätzung des Robert Koch-Instituts gestützt.

Müssen Bußgelder zurückgezahlt werden?

Wie das Verfahren ausgeht, ist noch offen. Sollte der Freistaat das Verfahren verlieren, würde sich die Frage nach den im Frühjahr 2020 verhängten Bußgeldern stellen, wie der Staatsrechtler Walther Michl im vergangenen Jahr erläuterte. Falls jemand wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung damals ein Bußgeld bezahlen musste, könnte er dem Experten zufolge "die Wiederaufnahme des Bußgeldverfahrens verlangen und damit letztlich erwirken, dass das Bußgeld zurückzuzahlen ist".

Bundesrichter prüfen auch sächsische Corona-Verordnung

Neben der bayerischen Ausgangsbeschränkung prüfen die Bundesrichter auch die Wirksamkeit von Teilen einer sächsischen Corona-Schutz-Verordnung aus dem Frühjahr 2020. Dabei geht es um die Kontaktbeschränkung, die Schließung von Sportstätten und Gastronomie.

Anders als die bayerische Ausgangsbeschränkung wurden in Sachsen die Regeln in der Vorinstanz vom zuständigen Oberverwaltungsgericht als rechtmäßig und in der damaligen Lage als verhältnismäßig eingestuft. Der Kläger kritisiert die Maßnahmen dagegen als "willkürlich".

Mit Informationen von AFP und dpa.