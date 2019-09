Lange Haftstrafe nach Prügel-Attacke in Schwabmünchen

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines estnischen Leiharbeiters in einer Pension in Schwabmünchen hat das Landgericht Augsburg das Urteil gefällt. Der 40 Jahre alte Angeklagte wurde des Totschlags schuldig gesprochen. Er muss für neun Jahre und sechs Monate in Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Mann erklärte, er wolle das Urteil nicht akzeptieren.

Anlass für Prügelei weiter unklar

Der Angeklagte war im Juni 2018 mit einem anderen Mann in Streit geraten. Die beiden hatten zuvor mit einem weiteren Mann in der Unterkunft Alkohol getrunken. Im Flur der Pension kam es dann zu dem brutalen Angriff. Der Täter ging auf sein Opfer los und schlug ihm ins Gesicht, so dass er zu Boden ging. Auch dann schlug und trat er noch auf das Opfer ein.

Schwere Verletzungen an Kopf und Hals

Laut Staatsanwaltschaft brach er ihm unter anderem die Nase und fügte ihm weitere schwere Verletzungen an Kopf und Hals zu. Der Mann atmete viel Blut ein und starb deswegen noch in der Pension. Warum es zu dem Streit gekommen war, konnte auch in dem Verfahren nicht geklärt werden.