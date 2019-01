Urteil: Schmerzensgeld für schlechtes Tattoo

Ein Frau aus dem Kreis Erding wollte sich den eintätowierten Namen am Arm mit einem weiteren Tattoo überschreiben lassen. Weil sie mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden war, zog sie gegen die Tätowiererin vor Gericht.

Tattoo mit enttäuschendem Ergebnis

Das Motiv eines Frauenkopfs sollte den Schriftzug auf dem Arm verdecken. Das Ergebnis: enttäuschend. Das Bild auf der Haut weiche erheblich von der Vorlage ab und der eintätowierte Name sei immer noch zu lesen, klagte die Frau.

Experte: "laienhaftes Gekritzel"

Die Tätowiererin bot ihr an, das Ergebnis zu korrigieren, indem sie das Tattoo in Weiß nachstechen würde. Die Klägerin bestand aber darauf, dass die Tätowiererin ihr die Kosten einer Laserbehandlung und eines neuen Cover-Tattoos bezahle. Außerdem forderte sie Schmerzensgeld. Das Tattoo sei so unansehnlich, dass sie psychisch darunter leide.

Jetzt hat das Amtsgericht Erding der Klägerin Recht gegeben. Die Arbeit der Tätowiererin sei mangelhaft. Der Sachverständige bewertete das Tattoo als "laienhaftes Gekritzel".