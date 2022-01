Urteil nach Tod eines Fußgängers: Kein illegales Autorennen

Im Prozess um einen Unfall mit Todesfolge hat das Mühldorfer Amtsgericht den 21-jährigen Angeklagten in einem Anklagepunkt schuldig gesprochen. Er habe vorsätzlich und fahrlässig den Straßenverkehr gefährdet. Der Verdacht auf ein illegales Autorennen erhärtete sich jedoch nicht. So habe laut Richter etwa eine Zeugin zwar gegenüber der Polizei mehrfach von einem Rennen gesprochen, aber in der Hauptverhandlung nichts mehr gewusst.

120 Tagessätze Strafe

Der Angeklagte wird zu 120 Tagessätzen je 50 Euro verurteilt. Seine Fahrerlaubnis, die schon seit elf Monaten entzogen ist, darf er frühestens in 4 Monaten wieder beantragen. Zudem muss er die Verfahrenskosten und die Kosten der Nebenklage tragen. Ob er in Berufung geht, wollte sein Verteidiger nach Verhandlungsende nicht sagen. Zuvor war das Verfahren gegen seinen Mitangeklagten eingestellt worden.

35 Stundenkilometer zu schnell am Fußgängerüberweg

Beim Unfall am 05.02.2021 erfasste einer der beiden Angeklagten mit seinem Auto einen 16-Jährigen, der laut mehreren Zeugen bei Rot über den Fußgängerüberweg gegangen war. Der Junge verstarb noch an der Unfallstelle. Laut einem Gutachter ist der Angeklagte mindestens 85 Stundenkilometer schnell gefahren, obwohl an der entsprechenden Stelle nur 50 Stundenkilometer zulässig waren.