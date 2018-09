Urteil: Muss Schweinfurter Rathausmitarbeiterin ins Gefängnis?

Heute Mittag werden im Untreue-Prozess gegen eine ehemalige Mitarbeiterin der Schweinfurter Stadtverwaltung und ihren Ehemann die Urteile erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat für die Frau eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten gefordert. Der ehemaligen Rathausmitarbeiterin wird vorgeworfen, zwischen November 2014 und Oktober 2015 in 41 Fällen an ihrem Arbeitsplatz von ihr selbst erstellte Bafög-Anträge so manipuliert zu haben, dass die bewilligten Ausbildungsförderungen in Höhe von rund 295.000 Euro auf Konten ihrer Familie gingen.

Angeklagte vor Landgericht Schweinfurt geständig

Rund 120.000 Euro soll das Paar gemeinsam verbraucht haben. Die Frau legte bereits am ersten Prozesstag ein umfassendes Geständnis ab. Ihr Ehemann bestreitet, von den Manipulationen seiner Frau gewusst zu haben.

Verteidigung fordert Bewährungsstrafe

Die Verteidigung will für die 30-Jährige eine maximal zweijährige Freiheitsstrafe erreichen, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Für ihren elf Jahre älteren Mann forderte die Staatsanwaltschaft eine zweijährige Bewährungsstrafe. Seine Verteidigung hat keinen Antrag gestellt.