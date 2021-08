Urteil: Münchnerin darf Wohnung zeitweise an Touristen vermieten

Darf eine Flugbegleiterin ihre selbst genutzte Eigentumswohnung in München an Touristen vermieten, während sie beruflich unterwegs ist? Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden: Ja, das darf sie. Vorangegangen war dem Rechtsstreit eine Auseinandersetzung der Flugbegleiterin mit der Stadt München. Die Frau hatte ihre Wohnung wiederholt auf der Onlineplattform AirBnB für Touristen zur Verfügung gestellt; das wurde ihr von der Stadt verboten.

Stadt München spricht Vermiet-Verbot aus

Die Stadt München sah in der Vermietung an Touristen eine Zweckentfremdung von Wohnraum und untersagte der Flugbegleiterin ihre Eigentumswohnung weiterhin auf der Onlineplattform anzubieten. Aufgrund des Wohnungsmangels in München geht die Stadt seit einiger Zeit gegen Vermieter vor, die ihre Wohnungen gewerbsmäßig an Touristen vermieten.

Vermietung ist nicht immer Zweckentfremdung

Da die Flugbegleiterin in erster Instanz verloren hatte, klagte sie vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und bekam dort nun recht. Die Richter am VGH sind der Ansicht, dass ein Verbot der Zweckentfremdung nur dann greift, wenn eine Wohnung zum Beispiel immer an Medizintouristen vermietet und so dem Immobilienmarkt dauerhaft entzogen wird.

Da die Flugbegleiterin in ihrer Eigentumswohnung aber selbst wohnt und diese nur vermietet, wenn sie beruflich unterwegs ist, liegt nach Ansicht der Richter in diesem Fall keine Zweckentfremdung vor.