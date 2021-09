Urteil: Münchner Förderformel für Kitas rechtswidrig

Im Jahr 2019 entschied sich der Münchner Stadtrat dazu, die Gebühren für städtische Kindertagesstätten stark zu senken. Damit davon auch Eltern profitieren, deren Kinder in einer privaten Kita betreut werden, gibt es von Seiten der Stadt München deswegen für private Kitas auch Zuschüsse - aber nur, wenn diese die Münchner Förderformel und die damit einhergehenden Regeln akzeptieren. Doch die Koppelung von Zuschüssen und Auflagen ist rechtswidrig, sagt das Verwaltungsgericht München.

Münchner Kitabetreiber klagte

Geklagt hatte ein Münchner Kitabetreiber, der die Münchner Förderformel nicht unterschrieben hatte, deswegen keine Zuschüsse bekam und damit die Betreuungsgebühren nicht senken konnte. Der Betreiber wollte deswegen von der Stadt Ausgleichszahlungen. Unterstützt wurde der Betreiber vom Dachverband Bayerischer Träger für Kindertageseinrichtungen e.V. (DBTK).

Richter: Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit verletzt

Die Richter am VG München wiesen zwar die Klage des Betreibers auf Ausgleichszahlungen zurück, aber mit einer Begründung, die es für die Stadt in sich hat. Die Richter sehen in den Auflagen, die die Stadt München mit ihrem Zuschusssystem an private Kitabetreiber stellt, einen Eingriff in das Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit. Damit ist nach Auffassung der Richter die Münchner Förderformel für private Kindertagesstätten rechtswidrig. Da das Zuschusssystem Unrecht sei, könne es, so die Richter, auch keinen Anspruch auf Ausgleichszahlungen geben.

Verband will Lösung mit der Stadt gemeinsam erarbeiten

Das Urteil des Münchner Verwaltungsgerichts hat aber zunächst keine Folgen für all jene Kindertagesstätten, die Teil der Münchner Förderformel sind und dementsprechend niedrige Gebühren anbieten. Sowohl der klagende Kitabetreiber als auch der DBTK wollen mit dem Urteil in der Hand nun weiter mit der Stadt München verhandeln, um eine gemeinsame Lösung zu erreichen.

Die Stadt hatte heute, obwohl der Streit zwischen ihr und dem DBTK nun schon drei Jahre dauert, nur eine dünne Pressemeldung herausgegeben, in der es hieß, man warte auf die Begründung des Urteils.

Schon vor zwei Wochen hatten die Mehrheitsfraktionen im Stadtrat angekündigt, dass sie am System einer städtischen Kita-Förderung festhalten werden.