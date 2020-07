Urteil in umstrittenem Terrorprozess erwartet

Nach mehr als vier Jahren Verhandlungsdauer will am Dienstagvormittag das Münchner Oberlandesgericht sein Urteil in einem von Anfang an umstrittenen Prozess verkünden. Angeklagt sind neun Männer und eine Frau wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, Anschläge unterstützt zu haben, durch die in der Türkei viele Menschen getötet oder verletzt wurden. Die Verteidigung dagegen kritisiert das Verfahren seit Beginn als politischen Prozess.

Umstrittener Prozess

Über vier Jahre hat der Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht gedauert, 233 Verhandlungstage ging es im Prinzip nur um eine Frage. Sind die zehn Angeklagten Unterstützer einer terroristischen Vereinigung im Ausland, wie es die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklageschrift formuliert hat? Und sind sie deshalb für viele gewaltsame Anschläge in der Türkei mitverantwortlich, bei der Menschen verletzt und teilweise sogar getötet wurden?

Oder sind die Beschuldigten, wie sie es selbst und ihre Verteidiger sehen, Oppositionelle, die gar nicht auf die Anklagebank in einem deutschen Strafgerichtssaal gehören - weshalb sie bis zuletzt scharfe Kritik an diesem Prozess übten. So bezeichnete die Verteidigung zuletzt die von der Bundesanwaltschaft geforderten Haftstrafen als "Schlag ins Gesicht der Oppositionellen in der Türkei."

Ein turbulenter Auftakt

So umstritten dieser Prozess über all die Jahre war, so turbulent war auch sein Auftakt am 17. Juni 2016. Mit gereckter Faust betraten der Hauptbeschuldigte Müslem Elma und seine neun Mitangeklagten den durch den NSU-Prozess international bekanntgewordenen großen Münchner Schwurgerichtssaal 101. Und zusammen mit mehreren Dutzend Sympathisanten auf der Besuchertribüne skandierten die Angeklagten: "Die staatliche Gewalt wird nicht uns nicht kleinkriegen."

Justizwachtmeister und Gerichtsvertreter schienen von dem geballten Protest gegen den Prozess völlig überrascht, hilflos mussten sie mit ansehen, wie die türkischstämmigen Kommunisten in der großen Münchner Justizarena einen Tumult inszenierten, wie man ihn sonst nur aus Sportstadien oder Popkonzerten kennt. Immerhin: Als der Staatsschutzsenat unter Richter Manfred Dauster den Saal betrat, verwandelte sich der 101er wieder in einen normalen Gerichtssaal. Protestiert wurde fortan nur noch vor dem Gerichtsgebäude.

Noch eine Pleite für die Münchner Justiz

Im Saal monierten unterdessen die Verteidiger - informiert von den Vertrauensübersetzern der Angeklagten -, dass die amtlich bestellten Gerichtsdolmetscher nicht korrekt übersetzten. Nicht die einzige Panne in der Anfangszeit dieses unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen geführten Terroristenprozesses.

Als der wenig später in den neuen Hochsicherheitsgerichtssaal im Untersuchungsgefängnis München-Stadelheim umzog, erlebte die Münchner Justizverwaltung eine peinliche Pleite: Die Verteidiger kritisierten, dass der Saal mit seinen sechs Vorführzellen (und damit auch nur sechs Toiletten) für ein Verfahren mit zehn Angeklagten ungeeignet sei. Einer Ansicht, der sich Richter Dauster umgehend anschloss und wieder in den großen Schwurgerichtssaal an der Nymphenburger Straße zurückkehrte.

Bundesanwaltschaft fordert mehrjährige Haftstrafen

Nach 233 Verhandlungstagen will heute Vormittag um 10 Uhr das Münchner Oberlandesgericht sein Urteil verkünden. Aus Sicht der Bundesanwaltschaft ist der Fall klar. Für Müslüm Elma, den Hauptbeschuldigten, hat sie eine Haftstrafe von sechs Jahren und neun Monaten gefordert. Die Karlsruher Behörde wirft ihm vor, als Deutschlandchef der Türkischen Kommunistischen Partei Marxisten/Lenisten (TKP/ML) der Rädelsführer einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu sein.

Für seine neun Mitangeklagten, acht Männer und eine Ärztin aus Nürnberg, hat die Bundesanwaltschaft Haftstrafen zwischen dreieinhalb und fünf Jahren beantragt - wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrororganisation. Konkrete Attentate werden ihnen zwar nicht vorgeworfen, alle zehn aber hätten die Gewalttaten in der Türkei finanziell und logistisch unterstützt. Dadurch, dass sie Geld für die TKP/ML in der Türkei gesammelt und freiwillige Kämpfer für die Organisation geworben hätten.

Verteidigung kritisiert das Verfahren

Dieser Vorwurf gründet sich auf den Paragraphen 129b der Strafprozessordnung. Der stellt die Unterstützung oder Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Ausland unter Strafe - und ist aus Sicht der Verteidiger ein Unding. Denn nicht nur in diesem Fall machten sich die deutsche Gerichte auf Anweisung des Bundesjustizministeriums zu Gehilfen von undemokratischen Regimen, wie dem des türkischen Staatspräsidenten Erdogan.

Ihre Mandanten sehen das natürlich auch so und auch keinen Grund, in irgendeiner Weise Reue zu zeigen. "Die wirklichen Terroristen sind diejenigen, die Rüstungsunternehmen leiten, und die ausbeuterische Bourgeoisie, die die großen Monopole und Banken kontrolliert", sagte zum Beispiel in seinem Schlusswort der Hauptangeklagte Müslüm Elma, der als einziger der Beschuldigten immer noch in U-Haft ist.

Die mitangeklagte Nürnberger Ärztin Banu Büyükavci übte ebenfalls scharfe Kritik. Ihre Haftbedingungen mit "monatelanger Isolation, Trennscheiben bei Anwaltsgesprächen und Kontrolle der Verteidigerpost" seien deutlich härter gewesen, als die der gleichzeitig in Stadelheim einsitzenden und inzwischen wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilten Rechtsterroristin Beate Zschäpe. Durch ihre Inhaftierung unter diesen besonderen Maßnahmen sei signalisiert worden, dass sie als Kommunistin eine "furchtbar schreckliche Mörderin und Schwerverbrecherin" sei, sagte Büyükavci.

Beobachter rechnen mit Verurteilung

Wie das der Vorsitzende Richter Dauster und sein Staatsschutzsenat bewerten, soll sich am Dienstagvormittag zeigen. Um 10 Uhr will er das Urteil sprechen. Beobachter schließen aus dem bisherigen Prozessverlauf, dass das Münchner Oberlandesgericht der Argumentation der Anklage folgen wird. Selbst die Verteidiger scheinen sich keine großen Hoffnungen auf Freisprüche zu machen, manche äußerten sogar die Befürchtung, dass das Gericht längere Haftstrafen aussprechen könnte, als von der Bundesanwaltschaft gefordert.

Video vom Prozessbeginn: