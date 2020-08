Urteil in Passau: Iraner bekommt lebenslang wegen Mordes

Ein 26-jähriger Iraner wurde vom Passauer Landgericht wegen Mordes schuldig gesprochen. Er muss dafür eine lebenslange Haftstrafe absitzen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann seinen Kontrahenten vorsätzlich und aus Heimtücke getötet hat.

Heimtücke: Opfer war arg- und wehrlos

Damit folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Ein Überwachungsvideo, das in der Verhandlung gezeigt wurde, belege die Heimtücke - das Opfer war arg- und wehrlos, so die Urteilsbegründung. Die Richter bewerteten den Messerangriff auf das Opfer als Rache. Die Version des Angeklagten, er habe seinen Kontrahenten "nur verletzen wollen", hielt das Landgericht für unglaubwürdig.

Die Verteidigerin hatte die Tat als Körperverletzung mit Todesfolge eingestuft und für acht Jahre Gefängnis plädiert.

Messerstecherei an Halloween

Im Prozess waren unter anderem Videos von Überwachungskameras gezeigt worden. Darauf war zu sehen, wie der Verurteilte am Halloween-Abend auf dem Vorplatz eines Lebensmittelmarktes in Passau auf sein Opfer zuging und mit einem Messer unvermittelt auf den 33-Jährigen einstach. Durch die Wucht wurde das Brustbein des Mannes durchbrochen. Er konnte noch einige hundert Meter zu Fuß fliehen, starb aber wenig später vor einer Pizzeria in den Armen eines Passanten.

Angeklagter bestritt die Tötungsabsicht

Der 26-Jährige gestand die Tat. Seinen Aussagen zufolge, wurde er vor Jahren von seinem späteren Opfer in der Heimat sexuell missbraucht. Beide trafen sich dann zufällig in Passau wieder. Er habe seinem Kontrahenten Angst einjagen wollen - eine Töungsabsicht bestritt er.

Die Angaben des Verurteilten könnten stimmen - es gebe entsprechende Anhaltspunkte, so das Gericht. Allerdings sei der 26-Jährige in Passau nicht bedroht gewesen, es habe keine Notsituation vorgelegen. Der Mord also eine Sache der Ehre? Mag sein, so der Richter. Alles was vorher war, könne man aber nicht beweisen.

Dolmetscherin übersetzte das Urteil

Der Verurteilte nahm das Urteil ruhig an, als eine Dolmetscherin ihm die Ausführungen des Gerichts übersetzte. Nur gelegentlich blickte er hilfesuchend in den Zuschauerraum. Er hatte während des Prozesses lange Zeit geschwiegen und erst zum Ende hin Angaben gemacht.