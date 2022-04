Urteil in München: Bewährungsstrafe für russischen Spion

Das Oberlandesgericht München hat einen Wissenschaftler der Uni Augsburg wegen Spionage für den russischen Geheimdienst zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Er hat nach Ansicht des Gerichts Informationen über das europäische Raketensystem Ariane an einen Mitarbeiter des russischen Generalkonsulats in München weitergegeben.

Konsulatsangestellter als Geheimdienstmitarbeiter enttarnt

Im Prozess hatte der inzwischen 30-jährige Doktorand jede Absicht bestritten und betont: "Ich bin kein Agent." Er habe zwar öffentlich zugängliche Informationen weitergegeben, sich aber nicht vorstellen können, dass der russische Geheimdienst Interesse an diesen Informationen haben könnte.

Der Wissenschaftler hatte die Informationen an einen Mitarbeiter des russischen Generalkonsulats in München geliefert. Dieser wurde inzwischen als Mitglied des russischen Geheimdienstes SWR enttarnt. Der Angeklagte betonte, er habe nicht gewusst, dass der Mann für den SWR arbeite. Erst später soll er nach Meinung des Gerichts Verdacht geschöpft haben.

Informationen waren öffentlich zugänglich

Fast alle Informationen, die der gebürtige Russe gesammelt und weitergeleitet haben soll, sind jedoch öffentlich zugänglich gewesen. Nur für Informationen über ein batteriebetriebenes Flugzeug nutzte er den Zugang seines Uni-Instituts für eine Bezahlplattform. Für die Übergabe an einen Mitarbeiter des russischen Generalkonsulates in München soll er jeweils einige hundert Euro erhalten haben, wie die Bundesanwaltschaft in ihren Ermittlungen herausgefunden hat.

Zusammenarbeit mit ausländischem Geheimdienst strafbar

Der 30-Jährige, der nach einem Ingenieursstudium in Russland in Augsburg einen Doktortitel erwerben wollte, ist aber trotzdem wegen "agentendienstlicher Tätigkeit" verurteilt worden. Auch wenn es keine militärischen Geheimnisse waren, die weitergegeben wurden, reiche es bereits aus, mit einem Geheimdienst eines anderen Landes zusammenzuarbeiten und relevantes Material zu sammeln, erklärte der Sprecher des Oberlandesgerichts München, Florian Gliwitzky, den Straftatbestand, auf den sich die Anklage bezieht.