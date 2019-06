Urteil im Sandstraßenprozess: Hauptangeklagter muss in Haft

Bei einem Streit in der Bamberger Sandstrasse im Sommer 2017 erlitt ein 36-Jähriger schwerste Kopfverletzungen und schwebte wochenlang in Lebensgefahr. Ein 24 Jähriger musste sich deswegen heute wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Mit ihm war ein 30-Jähriger wegen versuchter Körperverletzung angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den Hauptangeklagten fünf Jahre und neun Monate Haft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Das Gericht sah es jedoch als erwiesen an, dass das 36-jährige Opfer schwerste Schädelverletzungen wegen eines "ungebremsten" Sturzes erlitt und verurteilte den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung.

"Wie ein nasser Sack auf den Boden gefallen"

Der 24-Jährige hatte im Sommer 2017 nach einer Auseinandersetzung in der Sandstraße sein Opfer mit einem "Bodycheck" umgerannt. Das 36-jährige Opfer sei daraufhin "wie ein nasser Sack auf den Boden gefallen", so der Vorsitzende Richter Manfred Schmidt. Dass der Hauptangeklagte anschließend noch auf den Kopf seines Opfers eingetreten habe, dafür gab es in der Hauptverhandlung keine ausreichenden Beweise.

Mitangeklagter erhält Geldstrafe

Der 30-jährige Mitangeklagte erhielt eine Geldstrafe wegen versuchter Körperverletzung. Die Wahrheitsfindung in dem Prozess gestaltete sich schwierig, weil zahlreiche Zeugen angaben, nichts gesehen zu haben.

Mehrere Zeugen festgenommen

Videoaufnahmen von der Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden vor einem Gefängnis in der Sandstraße boten jedoch ein anderes Bild. Mehrere Zeugen wurden noch in der Verhandlung wegen Falschaussage festgenommen. Insgesamt ermittelte die Staatsanwaltschaft in Bamberg in 15 Fällen wegen Falschaussage und Strafvereitelung. Zwei Zeugen wurden wegen ihrer Aussagen bereits rechtskräftig verurteilt.