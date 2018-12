Urteil im Raubmord-Prozess gegen Meilinger Froschbande

Auf der Anklagebank sitzen acht größtenteils untereinander verwandte Rumänen. Den Serieneinbrechern wird gemeinschaftlicher Raubmord vorgeworfen. Die Tat gilt als einer der grausamsten Mordfälle der vergangenen Jahre in Bayern.

Bei dem Einbruch in das Haus des Meilinger Rentnerehepaares am Starnberger See im Jahr 2015 sollen sie sogar mit Zaunlatten und Eisenstangen auf die beiden Rentner eingeschlagen haben. Danach sperrten sie sie in eine winzige Abstellkammer, wo der 72-Jährige seinen Verletzungen erlag. Seine Frau musste tagelang neben seiner Leiche ausharren, ehe sie entdeckt wurde. Der Wert der Beute laut Anklageschrift: 4.535 Euro.

Staatsanwaltschaft sieht besondere Schwere der Schuld

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer deshalb lebenslange Haft. Außerdem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Ein Antrag auf Haftentlassung nach 15 Jahren wäre dann nicht möglich.

Verteidiger plädieren auf Raub mit Todesfolge

Für zeitlich begrenzte Strafen plädierten dagegen die Verteidiger – allenfalls wegen schweren Raubes mit Todesfolge und Tötung durch Unterlassen. Die Angeklagten im Alter von 24 bis 55 Jahren hatten den Raubüberfall in dem kleinen Ort Meiling (Gemeinde Seefeld im Landkreis Starnberg) auch zugegeben. Der Tod eines Opfers sei aber nicht geplant gewesen, versicherten sie. Im Fall der zwei Männer, die nach eigenen Angaben nur die Fahrer der Bande waren, baten die Verteidiger um eine maximal achtjährige Haftstrafe.

Zunächst Haftstrafen in Österreich absitzen

Wie auch immer die Entscheidung des Gerichts ausfällt: Anschließend werden die meisten Männer nach Österreich zurückgebracht. Sie müssen erst einmal die langen Gefängnisstrafen absitzen, zu denen sie dort wegen ähnlicher Überfälle verurteilt worden sind. Weil sie immer nachts aktiv waren und die meisten eine eher gedrungene Körperstatur haben, war die Gruppe als "Froschbande" bekannt.