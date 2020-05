Urteil im Prozess um versuchten Mord im Bierzelt erwartet

Vor dem Landgericht Landshut wird heute Vormittag das Urteil im so genannten Maßkrug-Prozess erwartet. Ein 28 Jahre alter Mann muss sich wegen versuchten Mordes auf dem Erdinger Volksfest verantworten. Er soll dort im August vergangenen Jahres einen anderen Mann mit einem großen gläsernen Maßkrug bewusstlos geschlagen haben.

Angeklagter könne sich an Tat nicht erinnern

Der Angeklagte hat beim Prozessauftakt am 19. Mai ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er könne sich an die Tat zwar nicht erinnern, übernehme aber die volle Verantwortung dafür. Vor Gericht sagte er weiter, er könne sich nur noch daran erinnern, wie er plötzlich mit einem Maßkrug-Henkel in der Hand über dem am Boden liegenden bewusstlosen Opfer stand. Der Rest des großen Maßkrugs ging bei den Schlägen auf den Kopf zu Bruch.

Aufnahmen einer Bierzelt-Kamera zeigen Tat

Im Gerichtssaal wurden auch Aufnahmen einer Überwachungskamera aus dem Bierzelt gezeigt, die die Tat dokumentieren. Seit der Maßkrug-Attacke Ende August auf dem Erdinger Volksfest sitzt der 28-Jährige in Untersuchungshaft. Das bei dem Angriff schwer verletzte Opfer tritt vor Gericht als Nebenkläger auf. Die Anklage lautet auf versuchten Mord.

Anwalt glaubt nicht an vorsätzlichen Mordversuch

Einen Mordvorsatz oder auch Tötungsvorsatz weist Verteidiger Hubertus Werner zurück. Er attestiert seinem Mandanten so wörtlich "eine kurze Zündschnur". Beobachter rechnen heute mit einem Urteil.