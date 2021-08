Urteil im Prozess um versuchte Baby-Entführung erwartet

Am Dienstag (31.08.) soll am Landgericht Amberg das Urteil gegen eine heute 30-Jährige gesprochen werden, die im Januar diesen Jahres auf der Säuglingsstation des Schwandorfer Krankenhauses unbefugt ein Baby an sich genommen hat. Sie muss sich deshalb wegen Kindesentziehung vor Gericht verantworten.

Anklage und Verteidigung plädieren auf Freiheitsstrafe

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag auf BR-Anfrage sagte, fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung – wegen "versuchter Entziehung eines Minderjährigen". Außerdem soll die Frau nach dem Willen der Staatsanwaltschaft in einer Fachklinik untergebracht werden. Die Verteidigung plädierte auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung, teilte die zuständige Richterin auf BR-Anfrage mit.

Frührentnerin verkleidete sich als Hebammenschülerin

Die psychisch kranke Frau war nach Angaben des Krankenhauses St. Barbara an den Corona-Kontrollen vorbei und über den Seiteneingang ins Haus gelangt. In der Wäscherei besorgte sie sich einen Arztkittel und gab sich anschließend als Hebammenschülerin aus. Auf der Neugeborenenstation habe sie dann einen Säugling an sich genommen und sei mit diesem durch das Krankenhaus gegangen. Trotz ihrer Verkleidung als Hebamme sei die Frau aber schnell enttarnt worden. Bei der alarmierten Polizei war die heute 30-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt.