Urteil im Prozess um totes Baby: Haftstrafe für die Mutter

Das Urteil im Augsburger Prozess um ein totes Baby ist gefallen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die heute 25-Jährige ihre erst neun Wochen alte Tochter misshandelt und mit einem Kissen erstickt hatte. Die Angeklagte wurde deswegen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt. Zugleich ordnete das Gericht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus für die Frau an.

Verteidigung forderte Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert oder eine Verurteilung wegen unterlassener Hilfeleistung und damit eine Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.